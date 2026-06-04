Murió José Sanfilippo a los 91 años: adiós al goleador implacable que se convirtió en leyenda de San Lorenzo

José Francisco Sanfilippo, máximo goleador histórico de San Lorenzo de Almagro y una de las figuras más emblemáticas del fútbol local, falleció este jueves en Buenos Aires a los 91 años.

El fútbol argentino se viste de luto para despedir a un artista del área. La muerte de José Francisco Sanfilippo a sus 91 años marca el fin de una era, pero abre el capítulo de su inmortalidad en el corazón de los hinchas de San Lorenzo, club que confirmó su deceso este jueves.

Conocido por todos de manera afectuosa como “El Nene”, Sanfilippo fue el sinónimo absoluto del gol durante las décadas de 1950 y 1960. Dentro del área, el atacante se destacaba por una velocidad mental asombrosa, capaz de resolver jugadas complejas en décimas de segundo y con una efectividad que aún hoy, décadas después de su retiro, nadie ha podido igualar en el club de sus amores.

De Flores a la gloria eterna: la carrera de un perfeccionista del gol Nacido y criado en el barrio porteño de Flores, José Francisco Sanfilippo comenzó su vínculo con el Ciclón desde muy joven, iniciando un romance con las redes que cambiaría la historia de la institución. Obsesivo con los entrenamientos y dueño de un perfeccionismo técnico inigualable dentro del área, construyó una trayectoria marcada a fuego por el gol.

Su talento descomunal no se limitó a los torneos locales. Su capacidad goleadora y su fuerte personalidad lo llevaron a vestir con orgullo la camiseta de la Selección argentina, con la que tuvo el honor de participar en dos Copas del Mundo, consolidando su estatus de delantero de élite internacional. Su nombre quedó asociado para siempre a una época dorada en la que los grandes atacantes dominaban el juego a fuerza de talento, temperamento y un carácter inquebrantable.