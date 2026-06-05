Se fue una leyenda: el Indio Solari falleció y deja una lista propia de sus mejores temas

El viernes 5 de junio de 2026 quedará marcado en la historia del rock argentino como uno de los días más conmovedores para fanáticos y músicos: Carlos Alberto Indio Solari murió a los 77 años , dejando una huella profunda en la música, la cultura popular y en miles de playlists personales alrededor del mundo.

Más allá de su legado en la escena y de su larga batalla con la enfermedad de Parkinson, Solari también se despidió a su modo: compartiendo una selección personal de sus mejores canciones , un compendio de 33 temas que consideró representativos de su obra después de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

No es común que artistas de la talla de Solari —cuyo perfil siempre fue esquivo al brillo mediático— compartan públicamente un listado propio de sus canciones favoritas. Pero en los últimos años, el músico publicó en su cuenta oficial de YouTube un compilado con 33 temas seleccionados por él mismo , todos extraídos de los discos de su etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Este repertorio cubre casi la mitad de los temas que Solari lanzó como solista desde 2004, cuando comenzó su carrera independiente tras la disolución de Los Redondos, un hito que marcó el inicio de una nueva era en su música.

Dentro de esa selección, los discos que más aportan canciones son los más recientes: El ruiseñor, el amor y la muerte encabeza el ranking con nueve temas incluidos, seguido por Porco Rex con siete, y tanto El perfume de la tempestad como Pajaritos, bravos muchachitos con seis cada uno.

En contraste, su primer álbum solista El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel) —querido por el público y con clásicos inolvidables— aporta solo cinco temas al listado elegido por el propio Solari, entre ellos “El tesoro de los inocentes”, “El Charro Chino” y “La piba de Blockbuster”.

Claves de su selección: tradición e introspección

La lista del Indio combina canciones de fuerte impacto narrativo con otras de gran resonancia emocional. Su mirada artística, tan personal como desconcertante, se refleja en esta compilación que abarca desde melodías vibrantes hasta piezas intensamente poéticas.

Este ranking también ha servido como guía para fanáticos y nuevas generaciones que buscan sumergirse en su obra más allá de la figura pública. La diversidad de temas —desde atmosferas melancólicas hasta lirismo directo— muestra la amplitud de un músico que siempre desafió los moldes del rock tradicional.

El legado continúa entre acordes y recuerdos

Si bien la muerte de Carlos “Indio” Solari marca el final de una era, su música seguirá siendo un punto de referencia dentro del rock argentino y latinoamericano. Esta selección de canciones, elegida por él mismo, se vuelve ahora un testimonio íntimo de su trayectoria: un legado sonoro que permanecerá en playlists, radios, guitarras y corazones.

Con un pie en la historia y otro en el presente, la lista de Solari invita a recorrer su obra con nuevos oídos, recordando que su música no solo trascendió generaciones, sino que también definió el pulso de una cultura.