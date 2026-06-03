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Marita Monteleone

Falleció Marita Monteleone, la locutora que acompañó a millones de argentinos a través del teléfono

Marita Monteleone se encontraba internada en terapia intensiva y en las últimas horas confirmaron su fallecimiento.

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Conmoción por la muerte de Marita Monteleone.&nbsp;

Conmoción por la muerte de Marita Monteleone. 

Foto: Instagram / @maritamonteleoneok.

Marita Monteleone fue, sin lugar a dudas, una de las locutoras que marcó a una generación de argentinos. Su voz se popularizó y fue la más emblemática en la telefonía de nuestro país; la periodista se encontraba internada y falleció a los 68 años.

La noticia fue confirmada en Radio Mitre: "Los restos de Marita Monteleone serán velados desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto, avenida Corrientes", expresaron desde la emisora.

Falleció Marita Monteleone, la icónica voz de los teléfonos

Falleció Marita Monteleone, la locutora que marcó a generaciones de argentinos a través de los teléfonos

Ella fue la encargada de ingresar a cada hogar a través de los teléfonos y con una frase que quedó marcada: "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio", "La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada".

Marita Monteleone
Marita Monteleone tenía 68 años.

Marita Monteleone tenía 68 años.

La noticia generó conmoción en el mundo periodístico y figuras comenzaron a despedirla en redes sociales tras enterarse de la noticia. La locutora se encontraba pasando un complejo problema de salud y falleció este miércoles en la mañana.

Las despedidas de las figuras a Marita Monteleone

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Marita Monteleone muri&oacute; a los 68 a&ntilde;os.&nbsp;

Marita Monteleone murió a los 68 años.

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Sus colegas despiden a Marita Monteleone.&nbsp;

Sus colegas despiden a Marita Monteleone.

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El mensaje de L&iacute;o Pecoraro.

El mensaje de Lío Pecoraro.

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