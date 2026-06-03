Falleció Marita Monteleone, la locutora que acompañó a millones de argentinos a través del teléfono

Marita Monteleone se encontraba internada en terapia intensiva y en las últimas horas confirmaron su fallecimiento.

Marita Monteleone fue, sin lugar a dudas, una de las locutoras que marcó a una generación de argentinos. Su voz se popularizó y fue la más emblemática en la telefonía de nuestro país; la periodista se encontraba internada y falleció a los 68 años.

La noticia fue confirmada en Radio Mitre: "Los restos de Marita Monteleone serán velados desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto, avenida Corrientes", expresaron desde la emisora.

Falleció Marita Monteleone, la icónica voz de los teléfonos Falleció Marita Monteleone, la locutora que marcó a generaciones de argentinos a través de los teléfonos

Ella fue la encargada de ingresar a cada hogar a través de los teléfonos y con una frase que quedó marcada: "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio", "La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada".