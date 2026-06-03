Falleció Marita Monteleone, la locutora que acompañó a millones de argentinos a través del teléfono
Marita Monteleone se encontraba internada en terapia intensiva y en las últimas horas confirmaron su fallecimiento.
Marita Monteleone fue, sin lugar a dudas, una de las locutoras que marcó a una generación de argentinos. Su voz se popularizó y fue la más emblemática en la telefonía de nuestro país; la periodista se encontraba internada y falleció a los 68 años.
La noticia fue confirmada en Radio Mitre: "Los restos de Marita Monteleone serán velados desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto, avenida Corrientes", expresaron desde la emisora.
Falleció Marita Monteleone, la icónica voz de los teléfonos
Ella fue la encargada de ingresar a cada hogar a través de los teléfonos y con una frase que quedó marcada: "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio", "La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada".
La noticia generó conmoción en el mundo periodístico y figuras comenzaron a despedirla en redes sociales tras enterarse de la noticia. La locutora se encontraba pasando un complejo problema de salud y falleció este miércoles en la mañana.