La angustiosa situación familiar de una legendaria locutora: "Mi hija me judicializó, no quiere verme"

La figura icónica de la radiofonía argentina atraviesa un doloroso trance personal y judicial que le impide el anhelado regreso a su vivienda.

La legendaria locutora radial Marita Monteleone ha puesto al descubierto la angustiante situación personal que enfrenta desde que fue internada, en un diálogo con la reportera Fernanda Iglesias. La reconocida profesional de 68 años se encuentra en el Centro Gallego desde hace tres meses, recuperándose de una intervención de rodilla. A pesar de asegurar que su recuperación motriz le permite el alta, una compleja disputa con su hija la mantiene cautiva en el sanatorio, impedida de regresar a su domicilio. La propia comunicadora confirmó lo que le está sucediendo en declaraciones recientes para el ciclo Puro Show (El Trece).

El conflicto de Marita Monteleone por su libertad y bienes Locutora icónica y y su hija Internada y con un fuerte conflicto legal: la querida locutora no puede volver a su casa. NA Según el relato de la locutora, su hija, la periodista Malena de los Ríos, promovió una acción legal con el objetivo de que el sistema judicial interviniera en su capacidad para tomar decisiones y en la administración de su patrimonio. La animadora radial manifestó su desazón al referirse a la solicitud: "Mi hija Malena habló con el juzgado para que me judicialicen (...) para que yo no me vaya y que vaya a un geriátrico, a lo que me niego completamente". El expediente judicial, que se radicó en el juzgado civil número 56, busca determinar la competencia de Monteleone para manejar sus asuntos. La histórica voz de la radio expresó su profunda tristeza: "Ella pidió que me confiscara los bienes. Malena tiene 31 años y es mi única heredera. No tenía por qué haber hecho eso".

La causante de este conflicto, según Monteleone, se remonta al fallecimiento de su esposo y a un perro que obsequió a su hija, lo cual desencadenó un quiebre en la relación. La inolvidable voz de Telefónica de Argentina confesó con dolor: "A partir de ahí, me hizo la vida imposible". Sobre el inicio de su estadía en el centro médico, explicó la circunstancia que la llevó allí: “Hace más de tres meses me quedó trabada la rodilla, estoy en proceso de rehabilitación y ya estoy caminando prácticamente. Pero el tema es que no me puedo ir a mi departamento porque estoy judicializada y no puedo salir sin la autorización del juez”.

La versión de la locutora y el rol de Malena de los Ríos El drama de Marita Monteleone tras ser judicializada por su hija El drama de Marita Monteleone tras ser judicializada por su hija. Video: Puro Show (El Trece) La icónica figura de los medios aseguró que tanto un experto en psicología como una especialista en psiquiatría realizaron las evaluaciones pertinentes y la encontraron “muy bien”. Por ello, su única aspiración es retornar a su vivienda en el barrio porteño de Caballito, enfatizando su posición: "Quiero volver a mi casa, porque soy propietaria y estoy pagando las expensas que la señorita Malena de los Ríos dijo que iba a pagar y nunca lo hizo", reprochó. El deseo de Monteleone es claro y lo manifestó como un ruego: "Lo único que le pido a Malena es que saque esa restricción".