¿Ya viste Culpa Nuestra? las 8 películas recomendadas en Amazon Prime para continuar con el romance

Tras el lanzamiento de Culpa Nuestra el 16 de octubre, muchos internautas buscan nuevas oportunidades de engancharse con propuestas originales o simplemente, clichés. Tras la culminación de la mítica trilogía, se proponen películas para disfrutar en los próximos días.

Antes de avanzar con el resto de los títulos, es necesario traer a la memoria las primeras dos producciones, inspiradas en la novela "Culpables" de Mercedes Ron. Desde el 2023 en adelante, las películas se centran en la vida de Nick y Noah, un amor casi imposible y un rencor que debe superarse.

Si te gusta la nostalgia, es necesario repasar estos films, los cuales se encuentran en Amazon Prime Video y se devoran en cuestión de tiempo.

Un amor que no conoce edades. El presagio "para el amor no hay edad" se cumple con los protagonistas Soléne y Hayes Campbell. En una historia que se cruza la fama, separaciones y contradicciones mentales; las nuevas oportunidades aparecen para conectar con la audiencia. Con Anne Hathaway Nicholas Galitzine, ciertas fantasías pueden cumplirse.

La exitosa entrenadora de MMA Sienna Lane descubre que su novio, Jax, actual campeón clandestino de lucha de MMA, la engaña con su hermana. Sienna decide vengarse entrenando contra el único hombre capaz de derrotarlo: su archienemigo, Kayden.

Si te apasionan los deportes y el amor fusionados, esta es tu oportunidad. Disponible en Amazon Prime.

Aguas Profundas

Vic y Melinda Van Allen llevan un matrimonio aparentemente acomodado pero frágil: acordaron una relación abierta para evitar el divorcio, y Melinda tiene múltiples amantes mientras Vic finge indiferencia. Cuando uno de los amantes desaparece, empiezan los rumores y las sospechas; Vic, cada vez más celoso y enigmático, sugiere a otros que pudo haber matado a los rivales de su mujer, lo que desata una espiral de tensión, manipulación y peligro.

Una boda y otros desastres

Abby y Travis despiertan tras una noche loca en Las Vegas y descubren, sorprendidos y con resaca, que están casados. Deciden hacer lo que haría cualquier pareja universitaria recién casada: irse de luna de miel a México junto a amigos y familiares para conocerse mejor, lo que da lugar a enredos, comedia romántica y pruebas sobre si su matrimonio impulsivo tendrá futuro o será otro desastre.

The Voyeurs

Con Sydney Sweeney y Justice Smith son los encargados de personificar a la lujuría en esta película de 2022.

En los personajes Pippa y Thomas, la pareja se muda al apartamento de sus sueños. Allí, comprueban que sus ventanas dan directamente al apartamento de enfrente, invitándolos a presenciar la relación de la atractiva pareja al otro lado de la calle. Pero cuando intentan interceder anónimamente en sus vidas, sin saberlo, ponen en marcha una cadena de eventos que conducirán al desastre.

Corazones Malheridos

La sinopsis de este drama juvenil se centra en Cassie y Luke, dos personas completamente diferentes. Cassie trabaja en un bar y persigue su sueño de convertirse en cantante. Luke está a punto de embarcarse para el servicio militar. Pero un encuentro casual en el bar de Cassie cambia el curso de sus vidas.

Una tragedia convertirá esta relación en realidad.