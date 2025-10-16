Según la inteligencia artificial, estas son las tres mejores películas de Netflix del año

Según la inteligencia artificial, estas son las películas que no podés perderte en Netflix este año: una selección que combina emoción y producción local.

Basada en datos y valoraciones reales, la inteligencia artificial determinó qué tres películas de Netflix marcan tendencia en 2025.

Al sentarnos en el sillón para ver una película o serie en streaming, siempre se repite lo mismo: entre tantas opciones, se hace difícil elegir la mejor. Por eso, le pedimos a la inteligencia artificial que decidiera por nosotros cuáles son las tres películas imperdibles del año en Netflix.

Basada en las opiniones de usuarios y en críticas especializadas, la IA analizó los títulos más destacados de 2025. El resultado combina popularidad, calidad narrativa y valoración del público, dejando una selección que incluye varios géneros.

Las tres películas que Netflix recomienda como imperdibles La primera elegida por la inteligencia artificial se encuentra entre las más vistas a nivel global actualmente. Según datos de la plataforma FlixPatrol, ocupa el puesto número dos mundial. Se trata de “Caramelo”, un film brasileño que conecta el universo de un chef con la amistad inesperada de un perro mestizo. Estrenada en octubre, conquistó al público por su historia emotiva y su mensaje sobre la lealtad.

shutterstock_408005497 La película brasileña es la ideal si lo que buscás es emocionarte y conocer la historia de un vínculo único. Foto: Archivo En el segundo lugar aparece una producción argentina: “Corazón Delator”, protagonizada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz. Estrenada en mayo, narra la historia de un empresario trasplantado que comienza a descubrir la identidad de su donante y termina envuelto en un inesperado vínculo romántico con su viuda.

shutterstock_2436696269 El film argentino protagonizado por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz combina drama y romance en una historia sobre segundas oportunidades. Foto: Archivo Para cerrar la terna, la IA incluyó “Contraataque”, un thriller de acción mexicano que se sumó al catálogo de Netflix en febrero. El film sigue a un grupo de fuerzas especiales enfrentadas a un poderoso cártel, y se posicionó rápidamente entre los títulos más vistos en diversos países.