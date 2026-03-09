Google lanza Nano Banana 2: la nueva inteligencia artificial para crear imágenes gratis
Google actualizó el modelo que genera visuales con IA en segundos. Conocé cómo usar la herramienta Nano Banana 2 en Gemini gratis.
Google presentó su última innovación en creación de contenido visual. El nuevo modelo Nano Banana 2 permite generar piezas gráficas de alta calidad mediante simples comandos de texto y todo ello totalmnete gratis. Esta inteligencia artificial está integrada en los servicios de la empresa para facilitar el acceso a todos los usuarios.
Este sistema usa la base de datos de Gemini para entender qué pasa en el mundo en tiempo real. Esto permite que, si le pedís algo muy específico, el resultado sea preciso porque chequea información de la web. Según la compañía, el sistema utiliza datos actuales y fotos obtenidas a través de búsquedas para representar temas puntuales con mucha exactitud.
Diferencias técnicas entre el modelo Pro y Nano Banana 2
Es importante saber que la empresa maneja dos versiones distintas según lo que necesites hacer. La firma aclaró que "Nano Banana Pro es para tareas de alta fidelidad que requieren máxima precisión factual". En cambio, la versión 2 está pensada para la generación rápida, el seguimiento de instrucciones bien puntuales y la búsqueda de imágenes integrada. Si buscás algo que ande rápido y no te complique la vida, esta última es la que mejor se la banca.
Una de las ventajas que más ayuda en el día a día es la capacidad de generar texto claro dentro de las imágenes. Podés armar maquetas para publicidad o tarjetas de saludo sin que las letras salgan borrosas o con errores raros. Además, ofrece una función para traducir y localizar el texto en la imagen, algo que viene de diez si tenés que compartir contenido con gente de otros países.
Cómo acceder a la inteligencia artificial en Gemini y el buscador
El acceso a esta Nano Banana 2 no requiere suscripción. Ya está operativa en Gemini, donde reemplaza a la versión Pro en los modos de uso más veloces. También la podés encontrar en la aplicación móvil de búsqueda, tanto en el modo AI como en Lens. La cobertura ahora llega a 141 países nuevos y admite ocho idiomas adicionales para que sea más fácil de usar para todos.
En cuanto a la seguridad, las imágenes incorporan la tecnología SynthID. Se trata de una marca de agua digital invisible que sirve para saber si una foto fue creada por un algoritmo. Es una medida importante para que la gente tenga un contexto claro sobre el origen de lo que ve en internet, sumando transparencia en un momento donde el contenido sintético está en todos lados.
Los usos prácticos de la inteligencia artificial de Google son un montón. En marketing, un equipo puede armar maquetas publicitarias en segundos sin depender de fotos de stock que ya usó todo el mundo. En las escuelas, los profes pueden crear infografías para explicar temas difíciles de biología o historia de forma más visual. Es una herramienta versátil que simplifica la creación de contenido profesional sin vueltas técnicas.