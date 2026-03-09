Google lanza Nano Banana 2: la nueva inteligencia artificial para crear imágenes gratis

Google presentó su última innovación en creación de contenido visual. El nuevo modelo Nano Banana 2 permite generar piezas gráficas de alta calidad mediante simples comandos de texto y todo ello totalmnete gratis. Esta inteligencia artificial está integrada en los servicios de la empresa para facilitar el acceso a todos los usuarios.

Este sistema usa la base de datos de Gemini para entender qué pasa en el mundo en tiempo real. Esto permite que, si le pedís algo muy específico, el resultado sea preciso porque chequea información de la web. Según la compañía, el sistema utiliza datos actuales y fotos obtenidas a través de búsquedas para representar temas puntuales con mucha exactitud.

Diferencias técnicas entre el modelo Pro y Nano Banana 2 Es importante saber que la empresa maneja dos versiones distintas según lo que necesites hacer. La firma aclaró que "Nano Banana Pro es para tareas de alta fidelidad que requieren máxima precisión factual". En cambio, la versión 2 está pensada para la generación rápida, el seguimiento de instrucciones bien puntuales y la búsqueda de imágenes integrada. Si buscás algo que ande rápido y no te complique la vida, esta última es la que mejor se la banca.

Nano Banana 2 La nueva versión de la inteligencia artificial de Google permite generar visuales de alta calidad sin costo para el usuario. Shutterstock Una de las ventajas que más ayuda en el día a día es la capacidad de generar texto claro dentro de las imágenes. Podés armar maquetas para publicidad o tarjetas de saludo sin que las letras salgan borrosas o con errores raros. Además, ofrece una función para traducir y localizar el texto en la imagen, algo que viene de diez si tenés que compartir contenido con gente de otros países.

Cómo acceder a la inteligencia artificial en Gemini y el buscador Trucos en Nano Banana Google Trucos en Nano Banana Google<>. El acceso a esta Nano Banana 2 no requiere suscripción. Ya está operativa en Gemini, donde reemplaza a la versión Pro en los modos de uso más veloces. También la podés encontrar en la aplicación móvil de búsqueda, tanto en el modo AI como en Lens. La cobertura ahora llega a 141 países nuevos y admite ocho idiomas adicionales para que sea más fácil de usar para todos.