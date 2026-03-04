Así son las sorprendentes gafas Android XR de Google: con música y Google Maps

Google ha aprovechado su paso por el Mobile World Congress para mostrar a los asistentes un primer vistazo de sus lentes inteligentes impulsadas por Android XR, a través de una experiencia de navegación con Google Maps , así como una prueba musical, además de múltiples interacciones con el espacio de alrededor.

El gigante tecnológico lanzó Android XR en octubre del pasado año de la mano del primer visor de realidad extendida de Samsung, Galaxy XR. Así, se trata de una plataforma de realidad extendida con la que respalda el desarrollo de aplicaciones basadas en esta tecnología e impulsadas con la inteligencia artificial (IA) de Gemini, con las que interactuar mediante visores.

Más allá de los visores, Google también está impulsando esta experiencia en dispositivos en un factor de forma de gafas "elegantes y ligeras", algo que ya adelantó en diciembre, bajo la idea de llevar la IA y la realidad mixta a la vida y estilo personal de los usuarios.

Ahora, en el marco del Mobile World Congress 2026, Google ha enseñado un avance de uno de sus prototipos de lentes con IA , concretamente, un modelo que integra una pantalla que muestra información visual.

Aunque no se ha permitido capturar fotografías ni grabar vídeos, los visitantes de la feria han podido probar estas gafas de primera mano, equipadas con altavoces, micrófonos y cámaras, además de con la IA de Gemini.

Google lentes inteligentes Las gafas inteligentes de Google han sorprendido a los entendidos. Foto Google

Una pantalla todo terreno

Así, para comenzar a interaccionar con las gafas, basta con mantener pulsada la patilla derecha durante unos segundos y, seguidamente comenzar a conversar de forma natural con Gemini, que puede interactuar en múltiples idiomas.

Es tan sencillo como mirar hacia aquello sobre lo que se desee preguntar o hablar con la IA, ya sea un cuadro para preguntar sobre el pintor o la obra, un disco para que reproduzca la canción o un edificio reconocible para disponer de información sobre su uso o datos curiosos.

En la pantalla, ubicada en el cristal derecho, aparecen escritas las respuestas de Gemini. Asimismo, si se le pregunta por indicaciones sobre cómo llegar a un lugar en concreto, ofrece ayuda en tiempo real mediante audio y mostrando un mapa en la pantalla con el servicio Google Maps.

Música en los lentes inteligentes

Otra de las demostraciones que ha ofrecido la compañía en el MWC es la función que usa YouTube Music para poder reproducir música en los propios lentes.

En este caso, los usuarios deben ver un disco y pedirle a Gemini que lo reproduzca o, como recomendaron en el 'stand' de Google, "pedirle que reproduzca la canción más popular del disco".

De esta forma, Gemini busca información en tiempo real sobre el disco y analiza qué canción es la más escuchada para, acto seguido, reproducirla a través de YouTube Music. Entre los discos de prueba se encontraban 'Mayhem', de Lady Gaga; 'Barcelona', de Freddie Mercury y Montserrat Caballé; y 'The Dark Side of the Moon', de Pink Floyd.

Con todo ello, estas gafas con IA son un prototipo, aunque Google trabaja para lanzar este dispositivo al mercado próximamente. Dpa

Video: las gafas inteligentes de Google