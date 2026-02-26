Google lanza un parche de emergencia para Chrome y soluciona tres vulnerabilidades graves
Con este parche, Google refuerza la seguridad de Chrome ante vulnerabilidades que podrían comprometer la privacidad de los usuarios.
La seguridad y privacidad son dos aspectos cada vez más prioritarios tanto para los usuarios como para las empresas. Google, consciente de la importancia de su navegador Chrome, acaba de lanzar una nueva actualización de emergencia para corregir tres vulnerabilidades graves que podrían comprometer la seguridad de los datos almacenados en los dispositivos.
Esta actualización, dirigida a usuarios de Windows, Mac y Linux, destaca por la rapidez con la que Google responde a los errores de seguridad detectados. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta nueva versión.
Tres vulnerabilidades graves corregidas en la nueva actualización
La actualización de seguridad que Google lanzó recientemente corrige tres vulnerabilidades de alta gravedad que podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios.
- El primero de estos fallos es un error de lectura fuera de límites en el componente multimedia de Chrome. Este tipo de vulnerabilidad permite que un atacante acceda a información confidencial almacenada en el navegador, provocando fallos en la aplicación cuando un programa lee datos fuera del búfer previsto.
- La segunda vulnerabilidad está relacionada con un error de lectura y escritura fuera de límites en Tint, un componente usado para la traducción de shaders en el navegador. Este fallo es especialmente peligroso, ya que podría permitir a los atacantes corromper la memoria del equipo, lo que abriría las puertas a otros ataques.
- Finalmente, la tercera vulnerabilidad se encuentra en las DevTools de Chrome, las herramientas integradas en el navegador que permiten a los desarrolladores depurar páginas web. Este error podría permitir a los ciberdelincuentes aprovechar la implementación incorrecta de las herramientas para acceder a la memoria del sistema y ejecutar código malicioso.
Las vulnerabilidades están identificadas por los códigos CVE-2026-3061, CVE-2026-3062 y CVE-2026-3063, y han sido catalogadas como de alta gravedad, lo que hace que la actualización sea aún más urgente.
Riesgos de no actualizar Google Chrome
No actualizar Chrome podría exponer tu dispositivo a ataques de ciberdelincuentes que intenten explotar estas vulnerabilidades. Los errores de seguridad detectados permiten que los atacantes accedan a información confidencial, corrompan la memoria del equipo o incluso ejecuten código malicioso sin el consentimiento del usuario. Si eres usuario habitual del navegador de Google, es fundamental que instales la nueva actualización cuanto antes para evitar estos riesgos.
La actualización está disponible para los sistemas operativos Windows, Mac y Linux, y Google comenzó a distribuirla de forma paulatina. Sin embargo, se recomienda a los usuarios que revisen manualmente si ya tienen la versión más reciente, para asegurarse de que su navegador esté completamente protegido.
Cómo actualizar Google Chrome ahora mismo
Actualizar Google Chrome es un proceso sencillo. Lo primero que debes hacer es abrir el navegador y dirigirte al menú principal. Desde allí, selecciona la opción Ayuda y luego Información. El navegador verificará automáticamente si existe una nueva versión disponible. Si la actualización ya está disponible, se descargará e instalará de manera automática.
Es importante recordar que puede ser necesario esperar unas horas o incluso días hasta que la actualización llegue a todos los usuarios, ya que el lanzamiento se realiza de manera escalonada. Sin embargo, para garantizar la seguridad de tu equipo, es recomendable realizar este proceso lo antes posible.