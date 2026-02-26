Google Gemini ahora controla tus apps en Android

Con el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ y Samsung Galaxy S26 Ultra, Google anunció que Gemini incorporará un modo agéntico en Android . La función permitirá que la inteligencia artificial ejecute acciones complejas dentro de distintas aplicaciones sin que el usuario deba intervenir en cada paso.

El usuario realiza un pedido por voz desde su teléfono y Gemini se ocupa de completar la tarea. El sistema puede, por ejemplo, ordenar comida en una app de delivery o solicitar un viaje en Uber indicando una dirección específica. El proceso incluye múltiples pasos y se ejecuta en segundo plano.

El nuevo modo de Gemini se basa en el concepto de agentes de inteligencia artificial. A diferencia de los asistentes tradicionales, que responden consultas puntuales, un agente puede encadenar acciones hasta cumplir un objetivo. En este caso, la herramienta interactúa con las aplicaciones instaladas en el teléfono y navega por sus interfaces.

Según explicó Google durante la presentación , el usuario podrá seguir cada paso en tiempo real mediante notificaciones similares a las Live Activities. Desde allí podrá detener o modificar la acción si lo considera necesario. La empresa indicó que el objetivo es mantener el control humano sobre cada proceso.

La función debutará en versión beta y llegará primero a dispositivos seleccionados. Google confirmó que la nueva línea Galaxy S26 será de las primeras en recibirla, junto con los futuros Pixel 10.

Android, seguridad y control de aplicaciones

Uno de los puntos centrales del anuncio es la seguridad. Google señaló que cada acción se ejecutará dentro de una ventana virtual del teléfono. Ese entorno aislado limita el acceso del agente al resto del sistema y reduce riesgos vinculados a datos sensibles.

Además, el control de aplicaciones estará disponible solo para cuentas de Google pertenecientes a mayores de 18 años. La compañía también aclaró que la compatibilidad inicial se restringirá a un conjunto de apps seleccionadas, aunque todavía no detalló cuáles serán.

Por ahora, el despliegue estará limitado a Android empezando por los Galaxy y comenzará en Estados Unidos y Corea del Sur. No se informó una fecha exacta de lanzamiento, pero los desarrolladores indicaron que la implementación se realizará “muy pronto”.

El anuncio marca un cambio en la estrategia de asistentes digitales. Mientras herramientas como Siri se centraron durante años en responder preguntas o ejecutar comandos simples, la apuesta de Google apunta a delegar procesos completos en la inteligencia artificial. El impacto real dependerá de la integración con aplicaciones de terceros y del nivel de confianza que los usuarios depositen en el sistema.