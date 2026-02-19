El nuevo teléfono Google Pixel llega con inteligencia artificial avanzada

Google lanzó oficialmente su nuevo teléfono gama media para competir en el segmento. El Google Pixel 10a mantiene el precio de su antecesor pero suma funciones de inteligencia artificial y conectividad satelital. Es una apuesta clara para captar clientes antes de que Apple presente su próximo modelo económico.

Google Pixel 10a1 El precio del Google Pixel 10a busca competir con la gama media. Imagen generada con IA El gigante tecnológico decidió no tocar el precio de 499 dólares (encima de los $600,000 pesos argentinos), un dato clave para quienes buscan celulares económicos de calidad. El equipo ya se puede reservar y las entregas empiezan el 5 de marzo. Como ya es costumbre en la marca, este modelo promete siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, lo que asegura que el teléfono funcione bien por mucho tiempo. Los colores elegidos para este lanzamiento son negro, lavanda, rojo y un verde claro que combina con los nuevos auriculares de la marca.

El hardware del Google Pixel 10a y sus compromisos técnicos Nuevos Colores para los Google Pixel 10a Por fuera, el Google Pixel 10a tiene un diseño con una parte trasera totalmente plana. Es raro ver esto hoy en día, ya que la mayoría de los móviles tienen ese bulto gigante para las cámaras que hace que el celular baile cuando lo apoyás en la mesa. Para lograr esta estética, Google usó sensores más chicos que los de sus modelos de gama alta. El marco es de aluminio reciclado y la parte de atrás es de plástico, mientras que el frente usa un vidrio de Corning que aguanta mejor los rayones.

Sin embargo, para no subir el costo final, la empresa hizo algunos recortes. No incluyó la carga magnética PixelSnap que tienen las versiones Pro. La carga inalámbrica subió apenas a 10 vatios, un cambio menor comparado con los 7.5 que tenía el modelo anterior. El procesador del equipo es el chip Tensor G4, un componente que ya conocemos bien y que rinde de forma correcta. Es un fierro equilibrado que cumple con la certificación IP68 contra agua y polvo, algo que se agradece en este rango de precio.

La inteligencia artificial y el soporte a largo plazo Donde Google mete más fichas es en el software. El equipo trae funciones que antes eran exclusivas de los modelos caros, como el Auto Best Take y el Camera Coach. El primero sirve para que las fotos grupales salgan perfectas, analizando diferentes tomas para elegir la mejor cara de cada persona. El segundo te da consejos en tiempo real sobre cómo encuadrar la imagen antes de sacar la foto. Estas herramientas de inteligencia artificial buscan que cualquier usuario logre resultados profesionales sin saber de fotografía.