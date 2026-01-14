Los teléfonos Google Pixel recibe la primera actualización de 2026: estas son las mejoras

Los usuarios de los teléfonos Google Pixel ya tienen disponible la primera gran descarga del año. Esta nueva versión para los Google Pixel llega para poner orden en varios errores que molestaban el día a día, especialmente en lo que tiene que ver con la batería y el rendimiento visual de los equipos.

Google finalmente lanzó el primer parche de seguridad de 2026 para sus teléfonos compatibles. Estas actualizaciones llegan para corregir varios problemas de imagen y gráficos que venían dando vueltas en los últimos meses. Lo más importante es que los dueños de un modelo de la serie 10 van a notar que la placa de video funciona mucho mejor ahora, gracias a una mejora directa en el rendimiento de la GPU.

Aunque el boletín de seguridad oficial todavía no muestra todos los detalles técnicos de las vulnerabilidades que se cerraron, las notas de lanzamiento ya cuentan todo lo que cambia en la experiencia de uso del teléfono . Si tenés uno de estos celulares y solías notar que la pantalla parpadeaba cuando usabas el modo Always On Display, esta descarga te va a venir de diez porque soluciona ese error molesto al toque.

Uno de los puntos clave de este paquete de datos es la optimización gráfica. Muchos usuarios que editan fotos HDR en la aplicación de Adobe Lightroom se quejaban de que aparecían unas líneas raras en la pantalla al momento de retocar las imágenes. Google tomó nota y arregló este fallo visual de forma definitiva. Además, el rendimiento de la GPU en la serie 10 recibió un ajuste para que todo fluya con más velocidad, algo fundamental para los que usan juegos pesados o apps de diseño exigentes.

En cuanto al audio, también hubo retoques. Algunos usuarios de los Google Pixel que hacían llamadas por Webex sentían ruidos molestos en el tono de llamada bajo ciertas condiciones. Este error ya es historia. Lo mismo pasa con un fallo en la interfaz que hacía que la aplicación de fondos de pantalla se tildara si borrabas un wallpaper de "Live Universe". Ahora, después de instalar el parche, todo el sistema de personalización debería responder sin necesidad de reiniciar el equipo a cada rato.

google pixel La serie Pixel 10 es la que más provecho saca de este nuevo parche con una GPU más veloz. Google

Soluciones para la batería y el sistema táctil en toda la familia Pixel

Si sentías que el teléfono se tomaba toda la energía antes de tiempo, hay buenas noticias. La empresa incluyó una solución para un problema que hacía que la carga se consumiera más rápido de lo normal en situaciones específicas. Este arreglo no es solo para los últimos modelos, sino que abarca a todos los equipos desde el Pixel 8 hasta el flamante Pixel 10 Pro Fold. Es un alivio para los que suelen llegar con lo justo al final del día.

El sistema táctil también recibió atención en este despliegue. En algunos casos, la pantalla dejaba de responder de la nada, lo que dejaba al usuario con el teléfono colgado en la mano. Según los registros de la empresa, este inconveniente técnico quedó resuelto en esta nueva versión. Es una mejora de las que no se ven a simple vista pero que te cambian la vida para que el equipo no te deje a gamba cuando más lo necesitás.

La mejor cámara del mercado y novedades de las actualizaciones

Esta entrega no trae funciones nuevas de las que te vuelan la cabeza. Lo más probable es que Google se guarde las novedades más pesadas para el "Feature Drop" de marzo. Por ahora, el objetivo es dejar el sistema prolijo y sin fallos de hardware. Si todavía no te saltó el aviso para descargarla, podés entrar a los ajustes del sistema y pedirle que busque la versión nueva manualmente.