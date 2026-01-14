La nuevo de Siri potenciado por Google Gemini: las funciones clave para 2026

Apple confirmó que el asistente de voz Siri usará la tecnología de Gemini para ofrecer respuestas más humanas y ayuda emocional. Llegaría con iOS 26.4.

Apple y Google cerraron un acuerdo histórico para que la tecnología de inteligencia artificial más avanzada llegue a los usuarios de iPhone muy pronto. La nueva versión de Siri promete una experiencia mucho más personal gracias a la integración con Gemini, permitiendo que el asistente entienda mejor lo que pasa en nuestra vida diaria.

image Apple planea que el sistema aprenda de charlas pasadas para ofrecer sugerencias cada vez más precisas. MacRumors La información, revelada por el medio especializado The Information, detalla que esta renovación en Siri comenzará a verse durante la primavera del hemisferio norte. El asistente dejará de dar respuestas rígidas para mantener charlas mucho más fluidas sobre cultura general o datos del mundo. Lo más curioso es que también podrá contar historias y hasta ofrecer apoyo emocional si nota que el usuario está medio bajón o necesita una palabra de aliento.

Nuevas habilidades de Google Gemini en el ecosistema de Apple El acuerdo entre los dos gigantes permite que el software sea mucho más proactivo. Entre las funciones que ya están en camino, se destaca la capacidad de crear documentos directamente en la aplicación de Notas. Por ejemplo, si le dictás una receta de cocina, el asistente la organiza y la guarda al toque sin que tengas que tocar la pantalla. También podrá ayudar con tareas pesadas, como reservar vuelos o armar el itinerario de un viaje entero.

gemini La nueva interfaz de Siri utilizará modelos de lenguaje generativo de Google para entender pedidos complejos de los usuarios. Imagen generada con IA Apple aclaró que, aunque use el motor de búsqueda y la lógica de su rival, no habrá ningún logo de Google a la vista. La idea es que la experiencia sea cien por ciento de la marca de la manzana. Los ingenieros están trabajando para ajustar el modelo y que responda con el tono y estilo que ellos prefieren. Esto asegura que la identidad del equipo no se pierda, manteniendo la prolijidad que los fanáticos esperan de sus dispositivos.

Contexto personal y llegada de iOS 26.4 en la primavera Lo más importante de esta movida es el entendimiento del contexto personal. El sistema podrá leer información de aplicaciones como Mail o Mensajes para responder cosas muy puntuales. Si le preguntás a qué hora llega el vuelo de tu vieja o dónde es el almuerzo que pactaste por chat, el teléfono va a saber la respuesta buscando en tus correos. Es una mejora que busca ahorrar tiempo y evitar que estemos saltando de una app a otra.