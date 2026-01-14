La nuevo de Siri potenciado por Google Gemini: las funciones clave para 2026
Apple confirmó que el asistente de voz Siri usará la tecnología de Gemini para ofrecer respuestas más humanas y ayuda emocional. Llegaría con iOS 26.4.
Apple y Google cerraron un acuerdo histórico para que la tecnología de inteligencia artificial más avanzada llegue a los usuarios de iPhone muy pronto. La nueva versión de Siri promete una experiencia mucho más personal gracias a la integración con Gemini, permitiendo que el asistente entienda mejor lo que pasa en nuestra vida diaria.
La información, revelada por el medio especializado The Information, detalla que esta renovación en Siri comenzará a verse durante la primavera del hemisferio norte. El asistente dejará de dar respuestas rígidas para mantener charlas mucho más fluidas sobre cultura general o datos del mundo. Lo más curioso es que también podrá contar historias y hasta ofrecer apoyo emocional si nota que el usuario está medio bajón o necesita una palabra de aliento.
Nuevas habilidades de Google Gemini en el ecosistema de Apple
El acuerdo entre los dos gigantes permite que el software sea mucho más proactivo. Entre las funciones que ya están en camino, se destaca la capacidad de crear documentos directamente en la aplicación de Notas. Por ejemplo, si le dictás una receta de cocina, el asistente la organiza y la guarda al toque sin que tengas que tocar la pantalla. También podrá ayudar con tareas pesadas, como reservar vuelos o armar el itinerario de un viaje entero.
Apple aclaró que, aunque use el motor de búsqueda y la lógica de su rival, no habrá ningún logo de Google a la vista. La idea es que la experiencia sea cien por ciento de la marca de la manzana. Los ingenieros están trabajando para ajustar el modelo y que responda con el tono y estilo que ellos prefieren. Esto asegura que la identidad del equipo no se pierda, manteniendo la prolijidad que los fanáticos esperan de sus dispositivos.
Contexto personal y llegada de iOS 26.4 en la primavera
Lo más importante de esta movida es el entendimiento del contexto personal. El sistema podrá leer información de aplicaciones como Mail o Mensajes para responder cosas muy puntuales. Si le preguntás a qué hora llega el vuelo de tu vieja o dónde es el almuerzo que pactaste por chat, el teléfono va a saber la respuesta buscando en tus correos. Es una mejora que busca ahorrar tiempo y evitar que estemos saltando de una app a otra.
Durante la conferencia WWDC de junio se presentarán más capacidades de Apple. Entre ellas, la memoria sobre conversaciones pasadas y sugerencias basadas en el Calendario. Según el reporte, aunque el despliegue fuerte será con la versión de iOS 26.4 entre marzo y abril de 2026, algunas de las funciones más pesadas se guardarán para el lanzamiento de iOS 27 a finales de este año.
La empresa se la juega por una inteligencia artificial que no solo sea rápida, sino que se sienta cercana. Al tener vía libre para procesar datos locales del iPhone, la ayuda será mucho más real que la de cualquier chatbot genérico. Falta poco para ver si esta alianza logra que el asistente se vuelva, finalmente, una herramienta que usemos todos los días sin que nos falle.