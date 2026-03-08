Honor MagicPad 4: la tablet más delgada del mundo debuta en el MWC 2026

Honor presentó su nueva tablet de solo 4,8 mm junto a una potente notebook. Ambos equipos apuestan fuerte a la inteligencia artificial en el MWC 2026.

El nuevo ecosistema de la marca Honor busca facilitar el trabajo móvil con dispositivos livianos y potentes. La Honor MagicPad 4 establece un récord de delgadez con apenas 4,8 milímetros de espesor, superando a cualquier otro equipo Android del mercado actual y sumando funciones avanzadas de procesamiento de datos.

Este dispositivo, presentado en el MWC 2026 no es solo diseño; está potenciado con un procesador Snapdragon 8 Gen 5 que vuela. Lograron meter un hardware de primera y una batería enorme en un cuerpo que pesa 145 gramos menos que el modelo anterior. La pantalla es una OLED 3K de 12,3 pulgadas que se ve bárbaro gracias a su frecuencia de actualización de 165Hz.

HONOR MagicPad 4 8 La nueva Honor MagicPad 4 destaca por un diseño que prioriza la portabilidad sin perder potencia. Honor Rendimiento y diseño de la nueva tablet de Honor Para los que necesitan espacio para guardar de todo, viene en versiones de 12GB o 16GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. La experiencia multimedia es un punto alto porque trae ocho parlantes que ofrecen audio espacial. Esto sirve un montón tanto para meterse de lleno en una película como para tener una videollamada con sonido claro.

HONOR MagicPad 4 Honor MagicPad 4. Honor Un detalle técnico importante es que la Honor MagicPad 4 permite usar el "Linux Lab", una opción para desarrolladores que deja correr el asistente de IA OpenClaw. Esto abre una puerta enorme para crear herramientas de trabajo personalizadas en el futuro. El equipo corre con MagicOS 10, basado en Android 16, lo que asegura que el sistema ande siempre como una seda y con lo último en seguridad.

Las novedades del ecosistema en el MWC 2026 La marca no se quedó solo con la tablet y también mostró la MagicBook Pro 14. Esta computadora portátil usa los nuevos procesadores Intel Core Ultra Series 3, pensados para bancarse tareas pesadas sin despeinarse. Tiene una pantalla OLED de 14,6 pulgadas con colores muy precisos, algo que a los diseñadores les va a dar una mano bárbara.