Casio renovó su línea de relojes G-Shock con una versión transparente y que apuesta por un diseño futurista

La familia G-Shock vuelve a ampliarse con una propuesta que no pasa desapercibida. Casio presentó una nueva versión del GA-V01, uno de los modelos más recientes de su catálogo, que ahora suma una edición con carcasa transparente y una estética marcadamente futurista. La novedad refuerza una tendencia que la marca japonesa viene explorando en sus últimos lanzamientos: combinar la robustez histórica de sus relojes con un lenguaje visual cada vez más audaz.

Desde su aparición, el Casio G-Shock GA-V01 ya se había diferenciado del resto de la línea por ofrecer una reinterpretación más radical del diseño clásico de la firma. En lugar de mantener las formas tradicionales que identifican a G-Shock desde hace décadas, este modelo propone una silueta orgánica, con un bisel integrado directamente en la correa, una decisión que le da una identidad propia dentro del universo de la marca.

La nueva edición conserva esa esencia, pero la lleva un paso más allá gracias a una carcasa translúcida que transforma por completo su apariencia. Con este movimiento, Casio no modifica el corazón técnico del reloj, sino que apuesta a renovar su impacto visual con una terminación distinta, pensada para quienes buscan un accesorio de fuerte impronta estética sin resignar resistencia.

Más allá del cambio exterior, el GA-V01 transparente mantiene intactas las características que lo convirtieron en una pieza singular dentro del catálogo de Casio . Su estructura continúa diseñada para soportar golpes, una condición inseparable de la identidad G-Shock. En este caso, el módulo interno queda protegido por una carcasa central, recubierta por un exterior que fusiona bisel y correa en una sola pieza.

En Japón, esta edición especial fue presentada en varias tonalidades translúcidas, entre ellas verde, rojo, morado y gris. Todas comparten la misma arquitectura del modelo original, aunque cada variante refuerza una imagen distinta y potencia ese perfil experimental que Casio decidió imprimirle a esta serie.

Uno de los detalles más llamativos sigue siendo la tecnología Shock Release Hand. Se trata de un sistema de fijación magnética para la aguja de los minutos, que evita su unión directa al eje tradicional. Gracias a esta solución, la aguja puede absorber y disipar mejor los impactos, lo que mejora la resistencia general del reloj. Además, este diseño permite incorporar agujas más grandes, un recurso que suma personalidad a la esfera y acentúa su estética poco convencional.

CASIO2 El G-Shock GA-V01 suma carcasa transparente, autonomía de diez años y funciones pensadas para uso diario. Casio

Autonomía extensa y funciones clásicas

La esfera del GA-V01 mezcla recursos analógicos y digitales en una construcción por capas. Incluye una esfera metálica calada y una pantalla LCD completa, una combinación que aporta profundidad visual y refuerza su impronta moderna.

En el apartado funcional, Casio no se aparta de lo esperado para un G-Shock. El reloj ofrece resistencia al agua de hasta 20 bares, hora mundial para 48 ciudades, cronómetro de 1/100 segundos, temporizador de cuenta regresiva y cinco alarmas diarias. A eso se suma uno de sus grandes argumentos: una autonomía estimada de diez años, posible gracias a una batería de alta capacidad y un sistema de bajo consumo.

Embed - NEW BOLD AND FUTURISTIC DESIGN G-SHOCK GA-V01

Por ahora, esta variante transparente fue anunciada en Japón y todavía no hay confirmación oficial sobre su desembarco en Europa. Su precio, al cambio, ronda los 129 euros o 148 dólares. Con este lanzamiento, Casio vuelve a demostrar que todavía tiene margen para reinventar una de sus líneas más emblemáticas sin perder de vista aquello que la hizo reconocible en todo el mundo.