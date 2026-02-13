PlayStation sacudió el State of Play: remake de God of War y una avalancha de fechas y demos

El State of Play de febrero de 2026 dejó la sensación de evento “a la vieja usanza”: más de una hora de anuncios, avances de estudios internos de PlayStation , novedades de terceros y varias confirmaciones con fecha concreta. Hubo espacio para proyectos nuevos, regresos inesperados y un cierre con peso propio gracias a Santa Monica Studio: por un lado, el inicio del desarrollo de un remake de la trilogía griega original de God of War; por el otro, un lanzamiento sorpresa ya disponible en PS5 , God of War: Sons of Sparta, un juego 2D de acción y plataformas hecho en colaboración con Mega Cat Studios.

Entre los anuncios más comentados se coló 007 First Light, que mostró un tráiler centrado en historia y presentó la lectura de IO Interactive sobre el origen de James Bond. El avance lo ubica en Islandia, con el MI6 observándolo de cerca como posible candidato para el Programa 00. En el camino aparecen nombres clave: el instructor John Greenway, un ex agente 00, y el objetivo a detener, 009, un antiguo agente británico que se fugó.

También hubo lugar para una ola de propuestas con identidad propia. Beast of Reincarnation se confirmó como un RPG de acción para un jugador (y su perro) que llega a PS5 el 4 de agosto. Está ambientado en un Japón futurista y post devastación: Emma pelea con espada en tiempo real, mientras su compañero canino, Koo, se maneja con comandos que recuerdan a un sistema por turnos.

En modo regreso, Brigandine Abyss trae de vuelta una franquicia histórica de estrategia y fantasía, con batallas sobre tablero hexagonal. Y en la misma línea de retorno con giro moderno, Castlevania: Belmont’s Curse anunció su llegada a PS5 este año con una alianza llamativa (Konami junto a Evil Empire y Motion Twin) y un enfoque 2D que apuesta por armas nuevas, habilidades y un estilo visual renovado sin perder el ADN gótico.

El programa fue generoso con el calendario. Darwin’s Paradox fijó lanzamiento para el 2 de abril de 2026 y, además, prometió una demo “mañana” en PS5 con un guiño táctico inspirado en Metal Gear Solid. Dead or Alive 6 Last Round se anunció para el 25 de junio, con dos ediciones: una estándar y otra gratuita que incluye cuatro personajes de un plantel total de 29. Y Team Ninja, de paso, confirmó que ya trabaja en una nueva entrega de la saga.

En el terreno de las pruebas, Marathon calentó motores: se acerca su salida el 5 de marzo, pero antes habrá prueba abierta de servidor el 26 de febrero, con recompensas para quienes participen desde PS5.

Embed

Multijugador, remasters y el “golpe” final de God of War

Las experiencias cooperativas también tomaron protagonismo. Crimson Moon propuso un universo gótico con ángeles, demonios y dioses antiguos, jugable en solitario o a dúo, con dificultad que se ajusta según el modo. Y Ghost of Ytei Legends puso fecha al contenido: el 10 de diciembre llega como actualización 1.5 para todos los jugadores, con clases, cosméticos, tres tipos de misiones y la promesa de un asalto más adelante.

En remasters, destacó Legacy of Kain: Defiance Remastered, que aterriza el 3 de marzo en PS5 y PS4 con mejoras modernas y material extra; la Deluxe Edition sumará una demo jugable de Dark Prophecy, secuela cancelada.

El cierre de PlayStation fue de impacto doble: el anuncio del remake de la trilogía griega y la salida inmediata de God of War: Sons of Sparta en PS5. Un final que no solo miró al futuro: también apretó con fuerza el botón de la nostalgia.