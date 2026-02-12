Opel revoluciona febrero: regalá una PlayStation 5 con tu nuevo Corsa

Opel une fuerzas con Sony para ofrecer el pack definitivo de 2026. Con la compra de un Corsa, los clientes recibirán una PS5 y el Gran Turismo 7.

Opel pisa el acelerador en febrero de 2026 con una promoción sin precedentes que une el asfalto real con el mundo del simracing. Durante todo este mes, quienes adquieran un Opel Corsa en la red oficial de concesionarios recibirán de regalo una consola PlayStation 5 Digital y el videojuego Gran Turismo 7.

Una oferta "phygital": del concesionario al simulador La campaña, activa hasta el 28 de febrero para clientes particulares, busca premiar la fidelidad de los usuarios con un paquete de entretenimiento que llegará a sus domicilios en marzo. Lo más destacado para los fanáticos de la velocidad es la posibilidad de pilotear el Corsa GSE Vision Gran Turismo dentro del juego:

Potencia Extrema: Este concept-car virtual entrega 800 CV (588 kW) y un par motor de 800 Nm, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2 segundos .

Visión de Futuro: Su diseño anticipa la línea deportiva eléctrica GSE de Opel, con soluciones aerodinámicas activas y una velocidad máxima de 320 km/h.

Diseño Musculoso: El modelo combina el blanco perla con detalles en amarillo intenso, llantas de hasta 22 pulgadas y un cockpit de competición con jaula antivuelco. Opel Corsa Foto: Stellantis Opel Corsa Foto: Stellantis Opel Corsa 2026: Versatilidad y tecnología diaria Mientras que en el simulador se exploran los límites, en el mundo real el Opel Corsa se consolida como uno de los compactos más equilibrados del mercado:

Gama Multienergía: Disponible con motores a nafta de 100 CV , variantes híbridas de 48V con etiqueta ECO y versiones 100% eléctricas de hasta 156 CV .

Equipamiento Premium: Incluye faros Intelli-Lux Matrix (únicos en su segmento), pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y lector de señales de tráfico.

Seguridad y Confort: Cuenta con sistemas avanzados de asistencia, como la cámara de visión trasera de 180º y sensores que facilitan el estacionamiento en zonas urbanas concurridas. Detalles de la promoción y financiación La oferta de lanzamiento para este mes permite acceder al modelo base por una cuota de 99 euros al mes (financiando con Stellantis Financial Services) o un precio final de 14.900 euros. La promoción incluye: