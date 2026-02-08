Toyota y CESVI Argentina: alianza estratégica para el reciclado de vehículos y baterías híbridas

Toyota y CESVI firmaron un acuerdo pionero para el tratamiento y desmantelamiento de vehículos Toyota y Lexus al final de su vida útil. Esta alianza, la primera en su tipo para una automotriz en el país, pone el foco en la economía circular y la sostenibilidad ambiental, especialmente en lo que respecta a los componentes de vehículos híbridos y eléctricos.

Con esta sinergia, ambas entidades buscan profesionalizar el reciclado, asegurar la trazabilidad de las piezas y dar una segunda vida a componentes críticos como las baterías, consolidando a la planta de Zárate como un referente regional en gestión de residuos industriales.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para intercambiar información técnica y optimizar los procesos de disposición final. Toyota ya cuenta con el programa Kankei , que desde 2020 transforma residuos de producción en nuevas autopartes (como paneles insonorizantes hechos con uniformes reciclados o antenas fabricadas con plástico de paragolpes). Ahora, la alianza con CESVI extiende este compromiso al final del ciclo de vida del auto.

CESVI Argentina, a través de su centro de reciclado legal CESVIAUTO , aporta su vasta experiencia en el desarme y la comercialización de repuestos con trazabilidad asegurada. Durante 2025, el centro ya procesó más de 200 vehículos Toyota, logrando recuperar más de 1.200 piezas que fueron reinsertadas en el mercado formal, evitando la generación de residuos y combatiendo el comercio ilegal de autopartes.

Uno de los pilares más innovadores del acuerdo es el tratamiento de las unidades híbridas (HEV) y eléctricas (EV). La alianza se centra en dos frentes clave:

Análisis Técnico: Investigar el estado de las baterías de níquel-metal hidruro y de ión-litio una vez que el vehículo cumple su ciclo.

Segunda Vida: Desarrollar alternativas para que estos componentes, que aún conservan capacidad de almacenamiento, puedan utilizarse en sistemas de respaldo energético para hogares o industrias antes de su reciclado final.

Esta iniciativa es fundamental para los más de 30.000 usuarios de vehículos electrificados de la marca en el país, asegurando que la potencia en CV que disfrutaron en la calle se transforme en energía limpia o materiales reutilizables al terminar su rodaje.

Para Toyota, este "Kaizen ambiental" (mejora continua) permite reducir significativamente la huella de carbono y el uso de suelo para el entierro de residuos. Al recuperar materiales y piezas, se disminuye la necesidad de materia prima virgen y se optimizan los costos logísticos mediante el sistema de logística inversa con proveedores.

La transparencia es otro valor central del acuerdo: cada pieza recuperada por CESVI cuenta con una certificación que garantiza su origen legal y su aptitud técnica. Esto no solo beneficia al medio ambiente, sino que ofrece una opción confiable y económica para los propietarios que buscan repuestos originales para el mantenimiento o el estacionamiento seguro de sus vehículos.