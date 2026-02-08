Rojo y negro: el Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Cachón estrena "piel" para 2026

Toyota Gazoo Racing Spain y el MSI RACING TEAM presentaron la nueva piel del Toyota GR Yaris Rally2 con la que Alejandro Cachón y Borja Rozada competirán en el Mundial de Rallyes (WRC2).

Tras una temporada 2025 consagratoria que incluyó una victoria histórica en Japón, el equipo español estrena una estética más agresiva y dominante para afrontar un calendario 2026 que comenzará oficialmente para ellos en los caminos nevados de Suecia. Con el apoyo de socios estratégicos como Repsol y KINTO, el proyecto busca consolidar a Cachón como uno de los máximos exponentes del talento nacional en la élite del rally mundial.

La decoración 2026 marca un cambio de concepto respecto al año anterior, buscando una identidad visual más potente en los tramos. Los puntos clave del nuevo diseño incluyen:

El estreno oficial de esta nueva imagen se producirá en el Rally de Suecia (del 12 al 15 de febrero). Esta cita será fundamental para que la dupla astur-madrileña sume kilómetros en una superficie tan específica como el hielo y la nieve, sirviendo de puesta a punto para el resto de la temporada.

Detalles de Competición: La zona trasera se percibe más compacta y contundente con el emblema «GR» en primer plano. El conjunto se cierra con las características llantas en color naranja, un sello distintivo del equipo.

Integración de Patrocinadores: El bloque de Repsol en los laterales presenta una transición más limpia hacia la zaga, mientras que el techo destaca la presencia de KINTO , optimizando la visibilidad en las tomas aéreas de las transmisiones oficiales.

Dominio Cromático: Una base donde el rojo y el negro ganan protagonismo, con trazos definidos que mejoran la identificación del vehículo a alta velocidad.

El equipo llega con la confianza en alto tras un 2025 donde demostraron su velocidad en todo tipo de terrenos, logrando el triunfo en el Rally de Japón y un destacado podio en el Rally Islas Canarias. Para este ciclo, el objetivo es claro: luchar de forma sostenida por los puestos de privilegio en una categoría WRC2 que cuenta con una competitividad extrema.

Toyota GR Yaris Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 Toyota

Bajo la nueva decoración se encuentra una máquina de ingeniería avanzada, diseñada bajo la normativa FIA para la categoría Rally2:

Bajo la nueva decoración se encuentra una máquina de ingeniería avanzada, diseñada bajo la estricta normativa de la FIA para la categoría Rally2. Este modelo está impulsado por un motor de 1.6 litros turbo con 3 cilindros en línea y una cilindrada de 1.618,2 cc, el cual entrega una potencia cercana a los 290 CV.

La fuerza se transmite a través de una caja de cambios secuencial Sadev de 5 velocidades hacia un sistema de tracción integral con diferenciales de competición. Con un peso mínimo regulado de 1.230 kg, el vehículo utiliza frenos Alcon de 4 pistones, con discos de 300 mm para superficies de tierra y de 355 mm para asfalto, asegurando un rendimiento óptimo en cada tramo del mundial.