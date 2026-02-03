Toyota GR Yaris Rally2 H2: el futuro del rally a hidrógeno debuta en Mónaco

Akio Toyoda, bajo su seudónimo de piloto "Morizo", presentó en el emblemático circuito de Mónaco el Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept.

El debut del GR Yaris Rally2 H2 en la cita inaugural del Rally de Montecarlo 2026 simboliza un paso decisivo en la estrategia "multi-pathway" de Toyota. A diferencia de los vehículos de pila de combustible, este prototipo utiliza un motor convencional adaptado para quemar hidrógeno, lo que permite conservar las sensaciones de manejo y el sonido que definen al WRC.

Ingeniería de combustión de hidrógeno: potencia y sonido El corazón del GR Yaris Rally2 H2 es el motor G16E-GTS de 1.6 litros y tres cilindros turboalimentado, el mismo que equipa la versión de calle, pero con profundas modificaciones en el sistema de inyección y gestión electrónica para operar con hidrógeno gaseoso.

Toyota GR Yaris Rally2 H2 Toyota GR Yaris Rally2 H2 Toyota Rendimiento: El propulsor entrega una potencia de 280 CV , igualando el desempeño de las versiones nafteras más radicales de la marca.

Ventaja competitiva: La combustión del hidrógeno es más rápida que la de la nafta, lo que se traduce en una respuesta del acelerador inmediata, ideal para las exigencias de un tramo de rally.

Emisiones: El único residuo de la combustión es agua, lo que convierte a este vehículo en una solución de emisiones casi nulas, manteniendo los componentes mecánicos tradicionales como la caja secuencial y el sistema de tracción integral. Akio Toyoda y el automovilismo sustentable Akio Toyoda, Presidente de Toyota Motor Corporation, ha sido el principal impulsor de esta tecnología. Su participación en Mónaco se suma a una lista de hitos previos que demuestran la viabilidad del hidrógeno en condiciones extremas:

Rally de Ypres (2022): Primera demostración en una prueba del WRC.

100.º aniversario de Le Mans (2023): Presentación del GR Corolla H2 Concept ante el público del WEC.

Super Taikyu en Japón: Pruebas constantes con hidrógeno líquido, logrando aumentar la autonomía en un 50% respecto al gas comprimido. Para Toyoda, la clave es preservar el "ruido de alto rendimiento" en un futuro neutro en carbono. Según el directivo, los motores de hidrógeno son extremadamente adecuados para la competición debido a su capacidad para operar bajo estrés constante sin sobrecalentamientos críticos ni pérdida de potencia por peso de baterías.

Toyota GR Yaris Rally2 H2 Toyota GR Yaris Rally2 H2 Toyota Hacia un 2027 con nuevas categorías de hidrógeno El despliegue de este concepto en Mónaco no es un ejercicio aislado. La FIA y el ACO ya han anunciado la creación de categorías específicas para motores de hidrógeno en el WEC (Le Mans) y el WRC a partir de 2026 y 2027.