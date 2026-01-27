Este es el nuevo Renault Duster: qué cambios tiene el SUV

Lanzado en 2012, Renault Duster fue el primer modelo en el segmento de los SUV compactos (B+) en la India. Desde entonces, este segmento se ha convertido en uno de los de mayor crecimiento en el mercado automovilístico local, ya que representó el 14% de las ventas de turismos en 2025.

Auténtico pionero, se vendieron más de 200.000 unidades de Duster en un entorno altamente competitivo, consolidándose como un símbolo de audacia y libertad, profundamente arraigado en el panorama automovilístico indio.

"En la India, Renault Duster es más que un nombre: es una leyenda. Símbolo de aventura, fiabilidad e innovación, su regreso refleja nuestro compromiso con el mercado indio y nuestro deseo de ofrecer vehículos diseñados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuevo Renault Duster se basa en su legado icónico, al tiempo que adopta un diseño moderno, una tecnología avanzada y un rendimiento mejorado", destacó Stéphane Deblaise, CEO Renault India.

En línea con la ambición del plan estratégico internacional de electrificar uno de cada tres modelos fuera de Europa para 2027, el nuevo Renault Duster estará equipado, pocos meses después de su lanzamiento, con la motorización full hybrid E-Tech 160 HP, ya presente en otros modelos Renault , como Captur, Symbioz y nuevo Clio.

Se basa en un motor naftero de cuatro cilindros de 1,8 L (1789 cm3) con inyección directa que funciona en ciclo Atkinson, con una potencia total de 160 HP (80 kW) a 5750 rpm y 172 Nm de par. Se combina con dos motores eléctricos mediante una caja multimodo inteligente con 15 modos. Por último, la batería tiene una capacidad de 1,4 kWh y funciona con 280 V.

La participación de Renault en el mercado indio

En los últimos años, el mercado automovilístico indio ha experimentado un fuerte crecimiento. La India, actualmente el tercer mercado mundial, representa una palanca estratégica para Renault, que está consolidando su presencia allí como parte del despliegue de su "Renault International Game Plan 2027".

El mercado indio se ve impulsado por un crecimiento continuo y una profunda transformación de los hábitos. Desde 2012, el mercado se ha orientado hacia los SUV, cuya cuota ha aumentado del 12 % a casi el 55 % gracias a una oleada de lanzamientos de nuevos modelos y a la evolución de las expectativas de los clientes. Al mismo tiempo, los segmentos "mini" y "compacto", tradicionalmente populares en India, han experimentado un fuerte declive.

Renault Duster 2026 Renault Duster 2026

Dónde se fabrica el nuevo Renault Duster

El nuevo Renault Duster se ensamblará en la planta de Renault Group en Chennai, uno de los cinco centros industriales de Renault fuera de Europa. Esta ubicación confirma el compromiso de la marca de producir lo más cerca posible de sus mercados y de acompañar el crecimiento del sector del automóvil indio. Actualmente propiedad al 100 % de Renault Group desde el 31 de julio de 2025, fecha de la adquisición de las acciones de Nissan, la planta de Chennai produce modelos tanto para Renault como para Nissan.

Desde su apertura en 2008, la planta ha ensamblado más de 3 millones de vehículos, incluyendo 1,2 millones exportados a más de cien países. Además, la planta ha fabricado 4,6 millones de motores y cajas de velocidades. Actualmente ensambla los Renault Triber y Kiger, dos modelos renovados en 2025.