Honda inicia la producción del TRX420FM: el primer cuatriciclo nacional
La planta de Honda en Buenos Aires suma 100 operarios para fabricar 10.000 cuatriciclos anuales destinados al mercado local y a Brasil.
Honda inició oficialmente la producción de cuatriciclos en su complejo industrial de Campana, provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa marca un hito para la compañía al fabricar por primera vez este tipo de vehículos en el país, tras una inversión de USD 24 millones destinada a la creación de una línea de montaje exclusiva.
El primer cuatriciclo nacional: TRX420FM
El modelo elegido para inaugurar esta etapa es el TRX420FM, un vehículo diseñado específicamente para el trabajo rural y tareas productivas exigentes. Su producción local no solo abastecerá el mercado interno, sino que también tiene un fuerte perfil exportador, con Brasil como principal destino regional.
Capacidad productiva: La planta podrá fabricar hasta 10.000 unidades anuales.
Impacto laboral: El proyecto generó un incremento del 10% en la dotación de personal de la planta, con la incorporación de 100 nuevos colaboradores.
Lanzamiento comercial: Las primeras unidades nacionales estarán disponibles en los concesionarios en abril de 2026.
Precio: El valor sugerido al público es de USD 11.500.
Características técnicas y versatilidad
El TRX420FM se destaca por su robustez y simplicidad mecánica, factores clave para el mantenimiento en entornos rurales alejados de centros urbanos. Entre sus especificaciones principales se encuentran:
Motor: Monocilíndrico de 4 tiempos y 420 CC, con disposición longitudinal para una transferencia de potencia más eficiente.
Tecnología: Sistema de inyección electrónica que asegura un arranque confiable en climas fríos y diferentes altitudes.
Tracción: Sistema TraxLok que permite alternar instantáneamente entre 4x2 y 4x4 según la necesidad del terreno.
Equipamiento: Tablero digital de fácil lectura, parrilla delantera (30 kg de carga) y trasera (60 kg de carga), y una estructura diseñada para ofrecer una posición de manejo cómoda durante jornadas prolongadas.
Con esta nueva línea, la planta de Campana suma su cuarto frente de producción (junto a las tres líneas de motocicletas existentes), consolidando a Argentina como un polo estratégico para la marca en América Latina.