La planta de Honda en Buenos Aires suma 100 operarios para fabricar 10.000 cuatriciclos anuales destinados al mercado local y a Brasil.

Honda inicia la producción del TRX420FM: el primer cuatriciclo nacional

Honda inicia la producción del TRX420FM: el primer cuatriciclo nacional

Honda inició oficialmente la producción de cuatriciclos en su complejo industrial de Campana, provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa marca un hito para la compañía al fabricar por primera vez este tipo de vehículos en el país, tras una inversión de USD 24 millones destinada a la creación de una línea de montaje exclusiva.

El primer cuatriciclo nacional: TRX420FM El modelo elegido para inaugurar esta etapa es el TRX420FM, un vehículo diseñado específicamente para el trabajo rural y tareas productivas exigentes. Su producción local no solo abastecerá el mercado interno, sino que también tiene un fuerte perfil exportador, con Brasil como principal destino regional.

Capacidad productiva: La planta podrá fabricar hasta 10.000 unidades anuales.

Impacto laboral: El proyecto generó un incremento del 10% en la dotación de personal de la planta, con la incorporación de 100 nuevos colaboradores .

Lanzamiento comercial: Las primeras unidades nacionales estarán disponibles en los concesionarios en abril de 2026.

Precio: El valor sugerido al público es de USD 11.500. Honda inicia la producción del TRX420FM: el primer cuatriciclo nacional Honda inicia la producción del TRX420FM: el primer cuatriciclo nacional Honda Características técnicas y versatilidad El TRX420FM se destaca por su robustez y simplicidad mecánica, factores clave para el mantenimiento en entornos rurales alejados de centros urbanos. Entre sus especificaciones principales se encuentran: