Honda Adventure Roads 2026: nuevas clínicas de manejo off-road en Europa

Con la Honda XL750 Transalp como estandarte, los nuevos tours por Europa permitirán probar el innovador sistema E-Clutch en entornos reales de montaña.

Honda anunció una evolución estratégica en su programa de aventuras para la temporada 2026. Con el objetivo de atraer a una nueva generación de motociclistas, la marca japonesa dejará de lado los desafíos de ultra-resistencia para enfocarse en los Trail and Off-Road Tours: eventos más cortos, de tres jornadas de duración, centrados en el perfeccionamiento de la técnica de conducción en terrenos mixtos.

Formato 2026: técnica y accesibilidad en paisajes icónicos El nuevo esquema busca eliminar las barreras de entrada para quienes desean iniciarse en el mundo del turismo aventura pero prefieren una experiencia estructurada antes de afrontar expediciones de larga distancia. El programa se desarrollará en dos escenarios clave de Europa:

Pirineos (11 al 14 de junio): Recorrido desde Barcelona hasta Toulouse.

Alpes (10 al 13 de septiembre): Trayecto desde Turín hasta Niza. Cada evento tendrá un costo de 850 € e incluye un paquete premium con formación específica, presencia de pilotos oficiales de HRC (Honda Racing Corporation), alojamiento de alta gama y gastronomía seleccionada. Las vacantes están limitadas a 30 participantes por fecha para garantizar una asistencia personalizada.

Honda Adventure Roads 2026 Honda Adventure Roads 2026 Honda La Honda XL750 Transalp y la tecnología E-Clutch La gran protagonista de esta edición será la Honda XL750 Transalp, una trail de media cilindrada ideal para quienes buscan versatilidad. Para esta temporada, las unidades estarán equipadas con la tecnología Honda E-Clutch y el sistema Throttle By Wire (TBW), parte del ecosistema DreamTech de la marca.

Esta innovación permite al conductor arrancar, detenerse y realizar cambios de marcha sin necesidad de accionar la maneta del embrague. Según Honda, este sistema reduce la carga mental del piloto, permitiéndole concentrarse exclusivamente en la trazada y el equilibrio, especialmente en terrenos técnicos. Para demostrar estas ventajas, se realizarán los DreamTech Challenges, una serie de retos de baja velocidad y ascensos técnicos diseñados para evaluar la eficacia del sistema.