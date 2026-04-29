Nissan e-POWER: récord de 40.000 ventas en América Latina

El sistema e-POWER de Nissan permite una experiencia de manejo 100% eléctrica utilizando un motor de nafta solo para generar energía, sin depender de cables.

Nissan marcó un nuevo hito en su estrategia regional al superar las 40.000 unidades vendidas con tecnología e-POWER desde su desembarco en Latinoamérica en 2022. Este logro posiciona a la marca como un referente en la transición hacia la movilidad eléctrica, ofreciendo una solución que se adapta a la infraestructura actual de la región.

A diferencia de los vehículos eléctricos convencionales, el sistema e-POWER permite disfrutar de una conducción 100% eléctrica sin la necesidad de conectar el vehículo a una red de carga externa, eliminando la dependencia de cargadores públicos o domiciliarios.

Nissan X-Trail 2026 Nissan X-Trail 2026 Nissan Nissan e-POWER: un récord en América Latina La tecnología e-POWER, lanzada globalmente en 2016, utiliza un esquema de propulsión único que combina eficiencia y autonomía:

Propulsión 100% eléctrica: Las ruedas son impulsadas exclusivamente por el motor eléctrico en todo momento, lo que garantiza una respuesta inmediata y un andar silencioso.

Generador a nafta integrado: El vehículo cuenta con un motor de combustión interna cuya única función es actuar como generador para cargar la batería de iones de litio.

Sin cables: Un inversor gestiona el flujo de energía, permitiendo que el sistema se recargue mientras se conduce. Además, cuenta con frenado regenerativo para recuperar energía durante las desaceleraciones.

Reducción de emisiones: Al optimizar el funcionamiento del motor de combustión, se logra una disminución significativa en las emisiones de CO2 y un consumo de combustible altamente eficiente. Presencia regional y modelos actuales Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, destacó que esta tecnología ha sido clave para acelerar la adopción de vehículos electrificados de forma práctica y asequible. Actualmente, e-POWER está presente en 39 mercados de la región a través de dos modelos insignia: