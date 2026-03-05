Nissan hace historia: 600.000 crossovers patentados y récord para el Qashqai

Con un crecimiento del 10,3% en febrero, Nissan supera la media del mercado impulsada por el éxito de sus modelos Juke, X-Trail y el renovado Qashqai e-POWER.

Nissan marcó un hito histórico en el mercado español al convertirse en la primera marca en superar las 600.000 matriculaciones de crossovers desde 2007. Este logro tiene como principal protagonista al Nissan Qashqai, modelo que inauguró el segmento y que ya acumula más de 400.000 unidades en ese país, seguido por el Juke, el X-Trail y el eléctrico Ariya.

Liderazgo impulsado por la tecnología e-POWER Desde el lanzamiento del primer Qashqai, Nissan redefinió el concepto de SUV urbano, transformando las preferencias de los clientes europeos. Actualmente, la tecnología e-POWER se posiciona como la herramienta clave para la transición hacia la movilidad eléctrica, ofreciendo una experiencia de conducción 100% eléctrica sin necesidad de enchufes.

Christian Costaganna, CEO de Nissan en España, destacó que esta cifra representa la historia reciente de la movilidad y reafirmó el compromiso de la marca de seguir liderando el camino hacia una conducción más sustentable e inteligente.

Los resultados de febrero refuerzan la tendencia positiva de la marca nipona: