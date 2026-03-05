Nissan hace historia: 600.000 crossovers patentados y récord para el Qashqai
Con un crecimiento del 10,3% en febrero, Nissan supera la media del mercado impulsada por el éxito de sus modelos Juke, X-Trail y el renovado Qashqai e-POWER.
Nissan marcó un hito histórico en el mercado español al convertirse en la primera marca en superar las 600.000 matriculaciones de crossovers desde 2007. Este logro tiene como principal protagonista al Nissan Qashqai, modelo que inauguró el segmento y que ya acumula más de 400.000 unidades en ese país, seguido por el Juke, el X-Trail y el eléctrico Ariya.
Liderazgo impulsado por la tecnología e-POWER
Desde el lanzamiento del primer Qashqai, Nissan redefinió el concepto de SUV urbano, transformando las preferencias de los clientes europeos. Actualmente, la tecnología e-POWER se posiciona como la herramienta clave para la transición hacia la movilidad eléctrica, ofreciendo una experiencia de conducción 100% eléctrica sin necesidad de enchufes.
Christian Costaganna, CEO de Nissan en España, destacó que esta cifra representa la historia reciente de la movilidad y reafirmó el compromiso de la marca de seguir liderando el camino hacia una conducción más sustentable e inteligente.
Crecimiento por encima de la media del mercado
Los resultados de febrero refuerzan la tendencia positiva de la marca nipona:
Crecimiento general: Nissan creció un 10,3% en el mercado de autos particulares y crossovers, situándose casi tres puntos por encima de la media de la industria.
Desempeño del Qashqai: El modelo estrella registró un aumento del 15,4% en sus ventas mensuales. Además, se consolidó como el segundo híbrido más vendido en lo que va del año y ocupa un lugar destacado en el segmento de renting.
Nissan Juke: Acompañó la tendencia con un crecimiento del 7,5%, en sintonía con la evolución del mercado general.
La consolidación de los electrificados
Un dato relevante del informe mensual es el avance de la electrificación. En la actualidad, los vehículos electrificados ya representan el 20% del total de las ventas, lo que significa que uno de cada cinco crossovers o autos comercializados en España cuenta con esta tecnología. Nissan se posiciona estratégicamente en este escenario, utilizando su gama de SUV como la puerta de entrada principal hacia una movilidad libre de emisiones.