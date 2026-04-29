MINI cumple 25 años de su era moderna: historia, hitos y futuro eléctrico

Con más de 288.000 vehículos vendidos en 2025, MINI celebra un cuarto de siglo de innovación, personalización y el inconfundible ADN de diseño británico.

El 2026 marca un aniversario fundamental para la industria automotriz: se cumplen 25 años desde que el primer MINI moderno salió de la línea de producción en la planta de Oxford, bajo el ala de BMW Group. Desde aquel 26 de abril de 2001, la marca ha logrado evolucionar sin perder su esencia.

Con más de 4,6 millones de unidades fabricadas en Gran Bretaña en este periodo, MINI se ha consolidado como un ícono global que trasciende generaciones, definiendo un estilo de vida basado en la individualidad y la diversión al volante.

MINI Cooper Cabrio 2025 MINI Cooper Cabrio 2025 MINI Un legado que se reinventa: MINI y la era eléctrica La historia de MINI es una de adaptación constante. Lo que nació como una respuesta eficiente a la crisis de combustible de los años 50, se convirtió en un símbolo cultural en los 60 y, tras la adquisición por parte de BMW Group, en un referente de movilidad sostenible.

Ventas récord y electrificación: En 2025, la marca entregó 288.290 vehículos a nivel mundial. Lo más destacado es que los modelos eléctricos ya representan más de un tercio de las ventas totales, superando incluso el 50% en mercados clave como China y Suecia.

John Cooper Works (JCW): La división de alto rendimiento alcanzó un hito histórico en 2025 con 25.630 unidades vendidas , demostrando que la pasión por la velocidad sigue siendo un pilar fundamental.

Ediciones Especiales: Para conmemorar este aniversario en 2026, la marca lanza la MINI Paul Smith Edition, una colaboración que resalta la elegancia juguetona y el diseño británico. Manufactura de precisión: El corazón de Oxford y Swindon El éxito de MINI no se explica sin su infraestructura en el Reino Unido, donde la eficiencia alcanza niveles asombrosos:

Planta de Oxford: Es el centro neurálgico de la producción. Actualmente, un nuevo MINI sale de la línea cada 78 segundos .

Planta de Swindon: Produce miles de paneles de carrocería con precisión milimétrica cada día.

Planta de Hams Hall: Desde 2006, ha fabricado más de 4,6 millones de motores destinados a los modelos producidos en Oxford. En conjunto, estos centros emplean a más de 3.000 personas altamente capacitadas que fabrican alrededor de 800 unidades diarias, manteniendo vivas raíces de más de 100 años en sus comunidades.