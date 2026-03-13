A través de una alianza con John Deere, los productos de fuerza de Honda llegarán a más de 100 concesionarios agrícolas en todo el territorio nacional.

Honda fabricará cuatriciclos en Campana: todos los detalles del TRX420

Honda fabricará cuatriciclos en Campana: todos los detalles del TRX420

Honda fabricará cuatriciclos en Campana: todos los detalles del TRX420

Honda marcó su presencia en Expoagro 2026 con anuncios clave para la industria nacional y el sector agropecuario. La compañía presentó un portfolio integral que abarca desde su nueva línea de producción local hasta alianzas estratégicas de comercialización, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo del país.

El primer cuatriciclo nacional: Honda TRX420 El gran protagonista del stand es el TRX420, que anticipa el inicio de la producción nacional de cuatriciclos en la planta de Campana. Diseñado específicamente para las exigencias del trabajo rural, este modelo utilitario destaca por su robustez, estabilidad y facilidad de mantenimiento.

Comercialización: Las primeras unidades de fabricación argentina estarán disponibles en abril de 2026.

Precio: El valor sugerido al público es de USD 11.500 .

Aplicaciones rurales: Durante la muestra se realizaron pruebas dinámicas utilizando accesorios agronómicos para demostrar su eficiencia en tareas de campo. Honda fabricará cuatriciclos en Campana: todos los detalles del TRX420 Honda fabricará cuatriciclos en Campana: todos los detalles del TRX420 Honda Alianza estratégica con John Deere En un paso fundamental para su división de productos de fuerza, Honda anunció un acuerdo con John Deere. Esta alianza permitirá que equipos como motobombas, generadores y motores estacionarios se distribuyan a través de los más de 100 puntos de venta de John Deere en todo el país, facilitando el acceso de los productores a tecnología confiable y eficiente.

En sintonía con sus objetivos globales de sustentabilidad, la marca también exhibió su línea de herramientas de jardín a batería (motosierras, cortadoras y sopladores), que ofrecen bajo nivel de ruido y cero emisiones.

Honda fabricará cuatriciclos en Campana: todos los detalles del TRX420 Honda fabricará cuatriciclos en Campana: todos los detalles del TRX420 Honda Novedades en automóviles y motocicletas La división de autos destacó a la Honda WR-V, el SUV compacto que llega para ser el modelo de entrada de la gama, junto a la New CR-V. Por su parte, la división de motocicletas exhibió la familia XR (XR300L Tornado, XR150L y XR190L), consolidando su liderazgo en el segmento on/off ideal para el uso mixto urbano y rural.