El Honda Civic recibió un nuevo reconocimiento

Recién galardonado con el premio al Auto del Año del sitio Wheels, el Honda Civic se ha llevado un nuevo reconocimiento, al recibir por segunda vez el premio "Drive Car of the Year" entregado por el sitio australiano Drive en la categoría "Mejor Auto Urbano de menos de 60.000 dólares".

Los premios Drive Car of the Year Awards son uno de los reconocimientos anuales de la industria automotriz más esperados de Australia y celebran los nuevos vehículos más destacados del mercado.

“Ganar el premio Drive Car of the Year por segundo año consecutivo es un honor y refuerza lo excepcional que es el Civic y nuestro híbrido Honda ”, afirmó el director automotriz, Robert Thorp.

“Ser reconocidos nuevamente por un medio de comunicación tan respetado confirma que estamos entregando un automóvil que realmente resuena entre los conductores australianos y lidera el mercado en innovación, calidad y facilidad de uso diario”, agregó.

James Ward, Director de Contenido de Drive y Juez del Premio al Auto del Año 2026, destacó al Civic e:HEV LX como "Elegante y deportivo con un toque premium. Automovilismo de prestigio con eficiencia sin esfuerzo. Simplemente un placer conducirlo".

Con la tecnología de motor híbrido e:HEV de Honda acoplada a una e-CVT inteligente, el Civic ofrece un interesante torque de 315 Nm mientras cambia sin problemas entre múltiples modos de conducción para optimizar el rendimiento y la eficiencia.

Otros reconocimientos de Honda en los últimos años en Australia

El premio se suma al reciente éxito de Honda en las categorías de Auto del Año, con el Civic e:HEV L ganando el premio al Mejor Auto Urbano por menos de $50,000 el año pasado en 2025, el CR-V VTi L ganando el premio al Mejor SUV mediano por menos de $50,000 en 2023, y el Civic Type R ganando el premio al Mejor Auto de Alto Rendimiento por menos de $60,000 en 2017.

"El híbrido e:HEV líder en el mercado de Honda ha demostrado ser popular desde su introducción y este año se implementará en grados adicionales en las gamas Honda ZR-V y CR-V, brindando a más conductores australianos la oportunidad de experimentar el atractivo rendimiento y la eficiencia que disfrutan los jueces de Drive", dijo el Sr. Thorp.

“Otro Honda importante que lanzará con e:HEV en 2026 será el nuevo Prelude, que esperamos presentar localmente en el Salón del Automóvil de Melbourne este abril”.