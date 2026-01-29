Honda refuerza su presencia en el segmento SUV con la llegada de la nueva WR-V

En un mercado que vuelve a mostrar señales de reactivación y con los SUV compactos como uno de los grandes protagonistas, Honda Motor de Argentina inicia el año con un movimiento estratégico: el desembarco de la nueva WR-V, modelo que se convierte en la puerta de entrada al universo SUV de la marca en el país.

Fabricada en Brasil y ofrecida en una única versión EXL, la WR-V no sólo amplía el portafolio local, sino que marca una apuesta clara de Honda por competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento y rotación del mercado argentino, donde el precio, la garantía y el equipamiento son factores decisivos.

“El lanzamiento de la WR-V es una pieza clave dentro de nuestra estrategia comercial. Nos permite ampliar la oferta de SUV con un modelo de entrada que mantiene los más altos estándares de seguridad, tecnología y calidad de la marca”, explicó Diego Coelho, gerente senior comercial de Honda Motor de Argentina. Con este modelo, el line-up queda conformado por HR-V, ZR-V y CR-V, cubriendo distintos perfiles de usuarios y necesidades de uso.

Pero la apuesta va más allá de sumar un nuevo producto. “Con WR-V esperamos duplicar el volumen de Honda en Argentina durante 2026”, afirmó Coelho, al destacar el rol central que tendrá el modelo en los planes de crecimiento de la filial local.

El contexto del mercado respalda esa estrategia. Según explicó Javier García, jefe de Producto y Desarrollo de Red de Honda Argentina, “el segmento SUV en total representa unas 207.000 unidades y el B-SUV concentra el 56% de ese volumen. Es en este segmento donde nos vamos a situar con WR-V, compitiendo incluso con nuestra ya bien posicionada HR-V”. Y agregó que “la evolución de las ventas desde 2017 hasta 2025 posiciona a los B-SUV como el segmento que más creció en la última década”.

Uno de los puntos más relevantes del lanzamiento es su posicionamiento: durante la etapa de preventa, la WR-V se ofreció a $39.990.000, un valor que la ubicó entre las opciones más competitivas del segmento. A eso se suma una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, un diferencial cada vez más valorado por quienes buscan previsibilidad y respaldo a largo plazo.

Desde lo industrial, la procedencia también juega a favor. El modelo se produce en la planta de Itirapina, Brasil, una de las más modernas del grupo a nivel global, y combina una propuesta urbana con una impronta robusta, pensada tanto para el uso cotidiano como para escapadas fuera de la ciudad.

En términos mecánicos, equipa un motor naftero 1.5 litros i-VTEC de 121 CV, asociado a una transmisión automática CVT con levas al volante, una configuración orientada a priorizar confort, eficiencia y suavidad de marcha.

La seguridad es otro de los pilares del producto. De serie incluye seis airbags y control de estabilidad, pero además incorpora el paquete Honda SENSING®, que suma asistencias avanzadas a la conducción como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y luces altas automáticas. Un nivel de equipamiento poco habitual en modelos de acceso.

El espacio interior aparece como uno de sus principales diferenciales: con 2,6 metros de distancia entre ejes y un baúl de 458 litros, se ubica entre los más amplios del segmento, apuntando especialmente a familias jóvenes y usuarios que buscan versatilidad sin dar el salto a un SUV mediano.

En diseño y confort, la propuesta se completa con pantalla multimedia de 10,25”, cargador inalámbrico, climatizador automático, llantas de 17” y tapizado en cuero ecológico. Está disponible en cuatro colores, todos con una estética sobria y moderna.

Con este lanzamiento, Honda no sólo suma un nuevo modelo a su gama: refuerza su presencia en un segmento clave y consolida una estrategia de crecimiento apoyada en volumen, tecnología y una oferta cada vez más alineada con las demandas del mercado argentino.