Jetour: la marca china más elegida por los mendocinos

Jetour se posiciona como una de las marcas chinas con mayor aceptación y continúa consolidando su crecimiento en Mendoza . Con una propuesta que combina tecnología, diseño, confort y seguridad, junto con un diferencial clave en el mercado local: el respaldo del Grupo SurMotors.

Con más de 25 años de trayectoria en el sector automotriz, SurMotors se ha consolidado como uno de los grupos concesionarios más reconocidos de la región, brindando a los clientes una garantía adicional de confianza y respaldo al momento de elegir su próximo vehículo.

Uno de los aspectos más valorados por sus clientes es el servicio posventa oficial, que asegura atención especializada, repuestos originales y un servicio técnico capacitado. Este soporte es fundamental para quienes buscan tranquilidad y seguridad en su compra.

Jetour se destaca en el competitivo segmento de los SUVs por ofrecer un alto nivel de equipamiento pensado para brindar una experiencia de manejo superior.

Entre sus principales atributos se encuentran la incorporación de tecnología avanzada, sistemas de asistencia a la conducción que mejoran la seguridad, interiores amplios y confortables y un diseño innovador que sigue las tendencias globales de la industria automotriz.

A esto se suma uno de los puntos que más valoran los usuarios: su excelente relación entre precio y equipamiento. La marca ha logrado acercar al mercado argentino vehículos con prestaciones que, hasta hace algunos años, eran propias de segmentos superiores, ampliando así las opciones para quienes buscan tecnología, confort y seguridad sin dar un salto excesivo en el presupuesto.

JETOUR - SURFRANCE

Dónde encontrar Jetour en Mendoza

Quienes deseen conocer más sobre la marca y sus modelos pueden acercarse al salón oficial de Jetour ubicado en Carril Rodríguez Peña 1982, Maipú, Mendoza, o comunicarse vía WhatsApp al 261 209-9596 para recibir asesoramiento personalizado.