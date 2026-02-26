Así es el nuevo Jeep Commander 2026: precio y detalles del SUV

Lanzado en 2021, el Jeep Commander ya superó las 70.000 unidades vendidas en la región. Ahora, el SUV estrena importantes actualizaciones.

Llega el nuevo Jeep Commander 2026 con renovación estética y mayor nivel de equipamiento. Incorporanuevo diseño exterior, cámara 360 y selector de cambios rotary shifter, elevando su nivel de refinamiento. Es el primer modelo de la marca totalmente desarrollado y producido en América del Sur, consolida el legado de Jeep en la región y como referente del segmento de SUVs grandes en el país.

Lanzado en 2021, el Commander ya superó las 70.000 unidades vendidas en la región. En el año en que Jeep celebra 10 años de producción regional, el nuevo Commander incorpora importantes actualizaciones para mantenerse a la vanguardia del segmento. Con diseño renovado y más tecnología y seguridad de última generación, el modelo evoluciona para responder a las expectativas de los clientes más exigentes, sin perder el ADN aventurero característico de la marca.

Cambios estéticos del Jeep Commander 2026 Jeep Commander 2026 (1) La actualización más importante en diseño desde su lanzamiento incluye:

Nuevo conjunto óptico con faros LED rediseñados. Nueva parrilla frontal que destaca las tradicionales siete ranuras Jeep. Nuevo paragolpes delantero, que refuerza su presencia. Nueva firma lumínica trasera LED continua, que aporta mayor sofisticación. Nuevos diseños de llantas exclusivos según versión. En el interior, las versiones Overland y Blackhawk incorporan cámara 360, mejorando seguridad y practicidad en maniobras y conducción off-road.

El nuevo selector de cambios rotary shifter, que reemplaza la palanca tradicional por un comando giratorio, está disponible en todas las versiones: Limited, Overland y Blackhawk, optimizando ergonomía y confort.