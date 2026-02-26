Así es el nuevo Jeep Commander 2026: precio y detalles del SUV
Lanzado en 2021, el Jeep Commander ya superó las 70.000 unidades vendidas en la región. Ahora, el SUV estrena importantes actualizaciones.
Llega el nuevo Jeep Commander 2026 con renovación estética y mayor nivel de equipamiento. Incorporanuevo diseño exterior, cámara 360 y selector de cambios rotary shifter, elevando su nivel de refinamiento. Es el primer modelo de la marca totalmente desarrollado y producido en América del Sur, consolida el legado de Jeep en la región y como referente del segmento de SUVs grandes en el país.
Lanzado en 2021, el Commander ya superó las 70.000 unidades vendidas en la región. En el año en que Jeep celebra 10 años de producción regional, el nuevo Commander incorpora importantes actualizaciones para mantenerse a la vanguardia del segmento. Con diseño renovado y más tecnología y seguridad de última generación, el modelo evoluciona para responder a las expectativas de los clientes más exigentes, sin perder el ADN aventurero característico de la marca.
Cambios estéticos del Jeep Commander 2026
La actualización más importante en diseño desde su lanzamiento incluye:
Nuevo conjunto óptico con faros LED rediseñados.
Nueva parrilla frontal que destaca las tradicionales siete ranuras Jeep.
Nuevo paragolpes delantero, que refuerza su presencia.
Nueva firma lumínica trasera LED continua, que aporta mayor sofisticación.
Nuevos diseños de llantas exclusivos según versión.
En el interior, las versiones Overland y Blackhawk incorporan cámara 360, mejorando seguridad y practicidad en maniobras y conducción off-road.
El nuevo selector de cambios rotary shifter, que reemplaza la palanca tradicional por un comando giratorio, está disponible en todas las versiones: Limited, Overland y Blackhawk, optimizando ergonomía y confort.
Tecnología y seguridad de última generación
Toda la gama mantiene tecnología ADAS Nivel 2 de serie, incluyendo:
Alerta de colisión con frenado autónomo
Monitoreo de punto ciego
Alerta de tráfico cruzado
Asistente de mantenimiento de carril
Frenado de emergencia para peatones, ciclistas y motociclistas
Detector de fatiga
Reconocimiento de señales de velocidad
Cambio automático de luces altas
Control de velocidad crucero adaptativo
Detección de manos fuera del volante
El Commander ofrece dos opciones de motorización. Por un lado el T270, que tiene 175 HP y 270 Nm de torque, asociado a una caja de cambios automática de seis marchas con tracción delantera. Por el otro, el Hurricane4 2.0T, que desarrolla 272 HP y 400 Nm de torque, acoplado con una caja automática de nueve marchas y tracción 4x4.
Como toda la gama nacional Jeep, el Commander ofrece:
3 años de garantía o 100.000km
Intervalos de servicio: 12.000 km o 1 año
Asistencia 24 horas
Versiones y precios del Jeep Commander
Jeep Commander Limited T270 AT6 4x2: AR$ 68.500.000
Jeep Commander Overland GME 2.0 AT9 4x4: AR$ 83.230.000
Jeep Commander Blackhawk GME 2.0 AT9 4x4: AR$ 83.950.000