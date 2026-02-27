Alfa Romeo Spider: la historia del descapotable que conquistó Hollywood

Alfa Romeo consolidó su identidad a través de la elegancia y el espíritu deportivo, rasgos que definen a sus modelos descapotables. Desde los antiguos Torpedo hasta el más reciente 4C Spider, la firma milanesa mantuvo una alianza estratégica con carroceros de la talla de Touring, Zagato y Pininfarina.

Sin embargo, dentro de este linaje, el Alfa Romeo Spider se destaca como el modelo más icónico y representativo de la marca.

La era moderna de los descapotables de Alfa Romeo se debe, en gran parte, a la visión de Max Edwin Hoffman. El importador en Estados Unidos convenció a la automotriz de fabricar el Giulietta Spider en la década del 50, anticipando el éxito que tendría en la costa del Pacífico. Este modelo, diseñado por Pinin Farina, fue apodado la bella signorina y sentó las bases estéticas para los lanzamientos posteriores.

Hace 60 años, con el objetivo de evolucionar las líneas del Giulietta, se presentó el 1600 Spider . Su diseño elipsoidal le valió el sobrenombre de Osso di Seppia (hueso de sepia). Aunque su nombre comercial era 1600 Spider, el público lo adoptó rápidamente bajo la denominación Duetto .

El Duetto alcanzó la fama mundial gracias a una promoción de lujo y su posterior salto a Hollywood . Su lanzamiento se realizó a bordo del transatlántico Raffaello en un viaje hacia Nueva York, posicionando el concepto de diseño italiano en el mercado internacional.

Su estatus de culto se selló en 1967 con la película El Graduado, donde Dustin Hoffman manejaba un Duetto rojo por las rutas de California. Otras figuras de renombre también cayeron ante sus encantos:

Steve McQueen: el actor y piloto lo definió como un auto estéticamente impecable y de conducción noble.

Muhammad Ali: el boxeador personalizó su unidad con la chapa patente Ali Bee, en referencia a su mítica frase sobre su estilo de combate.

Para su época, el Spider contaba con una ingeniería avanzada. Heredó los componentes mecánicos del Giulia Sprint GT Veloce, equipando un motor de aleación ligera de 109 CV y 1.570 cc. Gracias a que su peso total no alcanzaba los 1.000 kg, el vehículo ofrecía una respuesta dinámica y emocionante.

Alfa Romeo Spider Alfa Romeo Spider Alfa Romeo

La vigencia del modelo fue excepcional, manteniéndose en producción durante 28 años a través de cuatro generaciones:

Osso di Seppia: el diseño original.

Coda Tronca (1969): con la parte trasera cortada.

Aerodinamica: versión de los años 80.

IV Serie: la última evolución depurada de los años 90.

Con más de 124.000 unidades vendidas, el Spider mantiene el récord de permanencia en la línea de producción de Alfa Romeo, convirtiéndose en un testimonio e historia viviente de la evolución del diseño industrial italiano.