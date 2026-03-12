RAM Rampage crece más de un 17% en los dos primeros meses del año respecto a 2025

Desde su lanzamiento, la RAM Rampage ha sido un éxito tanto de público como de crítica, con sólidas cifras de ventas. En el primer bimestre de 2026, la camioneta superó todas las expectativas, registrando su mejor resultado desde su llegada al mercado brasileño. Sumando el rendimiento de enero y febrero de este año, se matricularon más de 4.030 unidades, un crecimiento de más del 17 % en comparación con el total del primer bimestre de 2025.

La importancia de RAM Rampage en Brasil La primera RAM desarrollada y producida fuera de Norteamérica mantiene así su trayectoria ascendente desde finales del año pasado, cuando cerró 2025 con el mejor resultado anual de ventas de su historia. Con las cifras actuales, la Rampage se mantiene en segundo lugar y se acerca cada vez más al 25 % de cuota de mercado en el segmento de camionetas medianas.

RAM Rampage RAM Rampage El fuerte desempeño de ventas se suma a los diversos premios recibidos por la Rampage en la prensa especializada, como el bicampeonato en "Os Eleitos" (Los Elegidos), organizado por la revista Quatro Rodas, el título en el estreno del premio "Melhor Revenda" (Mejor Reventa), también de Quatro Rodas pero en asociación con Mobiauto, y el primer lugar en el Ranking Folha Mauá 2025 con el mejor consumo de combustible en carretera entre las pickups diésel – esto, prueba de la eficiencia del motor 2.2 turbodiésel con 200 HP de potencia y 450 Nm (45,9 kgfm) de torque, disponible para las versiones Big Horn, Rebel y Laramie.