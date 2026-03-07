Ram 2500 Lunar Edition 2026: diseño exclusivo y potencia de hasta 435 CV
Ram aprovechó el eclipse lunar para revelar las ediciones especiales de sus camionetas de servicio pesado, con un exclusivo color Gris Cerámico y terminaciones en cuero.
Aprovechando el eclipse lunar total, Ram anunció el lanzamiento de la Lunar Edition para sus modelos 2500 Power Wagon y 2500 Rebel 2026. Estas ediciones especiales combinan un diseño exclusivo de inspiración celestial con la robustez característica de las camionetas de ¾ de tonelada, ofreciendo una estética personalizada de fábrica y una capacidad todoterreno extrema.
Estética exterior "monocromática" y refinada
La nueva serie limitada se distingue por una combinación bitono: la carrocería luce un acabado Gris Cerámico, mientras que la sección inferior está pintada en Negro Diamante Cristal perlado. Para lograr un aspecto más integrado, el marco de la parrilla se pintó a tono con la carrocería, reemplazando el negro satinado convencional.
El paquete exterior se completa con:
Gráficos laterales exclusivos de la Lunar Edition.
Llantas pintadas de negro: de 17 pulgadas para la Power Wagon y de 20 pulgadas para la Rebel.
Iluminación LED de cortesía y de caja de carga.
Escalón desplegable y revestimiento de caja en aerosol.
Interior premium con detalles en naranja
En el habitáculo, las butacas están tapizadas en cuero negro Natura Plus de grano completo con los logotipos de cada versión en relieve. El contraste visual lo aportan las costuras en Copperhead Orange, presentes en el tablero, los paneles de las puertas y puntos de contacto clave como el volante y la palanca de cambios.
En términos de equipamiento y seguridad interior, se destacan:
Pantalla táctil central de 14,5 pulgadas (Uconnect 5).
Pantalla interactiva de 10,25 pulgadas para el acompañante.
Sistema de sonido Harman Kardon de 17 parlantes.
Caja fuerte Mopar integrada en la consola central con cerradura de alta resistencia.
Motorizaciones y capacidades de carga
La oferta mecánica varía según la versión elegida, manteniendo el enfoque en el alto rendimiento:
-
Ram 2500 Power Wagon: Equipada con el motor HEMI V8 de 6,4 litros, entrega 410 CV y un torque de 582 Nm. Su enfoque es netamente off-road, con una barra estabilizadora delantera desconectable, diferenciales con bloqueo electrónico y un cabrestante WARN de 5.400 kg integrado en el paragolpes.
Ram 2500 Rebel: Utiliza el motor turbodiésel Cummins de 6,7 litros, que genera 435 CV y un torque de 1.457 Nm. Esta configuración le permite una capacidad de remolque de hasta 9.022 kg y una carga útil de 1.496 kg, posicionándola como la opción ideal para trabajos pesados y traslados de gran volumen.
Precios y disponibilidad
El paquete Lunar Edition tiene un costo adicional de 1.995 dólares sobre las versiones base. Los precios iniciales (incluyendo gastos de destino) son de 86.385 dólares para la Power Wagon y 93.885 dólares para la Rebel.