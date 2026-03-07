Ram 2500 Lunar Edition 2026: diseño exclusivo y potencia de hasta 435 CV

Ram aprovechó el eclipse lunar para revelar las ediciones especiales de sus camionetas de servicio pesado, con un exclusivo color Gris Cerámico y terminaciones en cuero.

Aprovechando el eclipse lunar total, Ram anunció el lanzamiento de la Lunar Edition para sus modelos 2500 Power Wagon y 2500 Rebel 2026. Estas ediciones especiales combinan un diseño exclusivo de inspiración celestial con la robustez característica de las camionetas de ¾ de tonelada, ofreciendo una estética personalizada de fábrica y una capacidad todoterreno extrema.

Estética exterior "monocromática" y refinada La nueva serie limitada se distingue por una combinación bitono: la carrocería luce un acabado Gris Cerámico, mientras que la sección inferior está pintada en Negro Diamante Cristal perlado. Para lograr un aspecto más integrado, el marco de la parrilla se pintó a tono con la carrocería, reemplazando el negro satinado convencional.

El paquete exterior se completa con:

Gráficos laterales exclusivos de la Lunar Edition .

Llantas pintadas de negro: de 17 pulgadas para la Power Wagon y de 20 pulgadas para la Rebel.

Iluminación LED de cortesía y de caja de carga.

Escalón desplegable y revestimiento de caja en aerosol. Ram 2500 Lunar Edition 2026 Ram 2500 Lunar Edition 2026 Ram Interior premium con detalles en naranja En el habitáculo, las butacas están tapizadas en cuero negro Natura Plus de grano completo con los logotipos de cada versión en relieve. El contraste visual lo aportan las costuras en Copperhead Orange, presentes en el tablero, los paneles de las puertas y puntos de contacto clave como el volante y la palanca de cambios.

En términos de equipamiento y seguridad interior, se destacan: