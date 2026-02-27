Presenta:

La Premium del futsal pone primera: arranca la temporada en ambas ramas

La élite del futsal mendocino pone primera: arranca la Premium de FEFUSA en caballeros y femenino con duelos fuertes desde la fecha inicial.

andes tallerea futsal

Con una agenda cargada y duelos de alto voltaje, este fin de semana comienza la competencia de la División Premium del futsal mendocino, tanto en caballeros como en femenino. La élite de la disciplina vuelve al ruedo con partidos que prometen intensidad desde la jornada inaugural.

Entre los candidatos al título, Cementista y Jockey Club asoman nuevamente como potencias por su jerarquía y planteles profundos. También se perfilan como animadores Regatas, Andes Talleres, el ultimo campeón y Don Orione, equipos que combinan experiencia y ritmo competitivo.

Caballeros: todos desde las 21.30

La rama masculina tendrá acción simultánea con cruces que pueden marcar tendencia desde el arranque:

  • Don Orione vs CUC 21:30

  • Andes Talleres vs Universidad Maza 21:30

  • Alemán vs Don Bosco 21:30

  • Vistalba vs Godoy Cruz 21:30

  • Jockey vs COP 21hs

  • San Martín vs Banco Nación 21:30

  • Cementista vs Villa Hipódromo 21hs

  • Regatas vs Independiente Rivadavia 21:30

    futsal femenino
    Cementista, el rey absoluto del futsal femenino en Mendoza.

Femenino: debut con grandes cruces en La Premium

En el femenino, el gran candidato es Cementista, dominador de la escena desde hace años. Sin embargo, Pacífico tiene historia y plantel para dar pelea, al igual que Maipú. Los ascendidos Luján Sport Club y Godoy Cruz no solo buscarán mantenerse: intentarán ser protagonistas desde el inicio.

La competencia femenina también levanta el telón con una programación atractiva que reúne a varios protagonistas habituales de la categoría:

  • Pacífico vs Godoy Cruz 21:30

  • Ujemvi vs Maipú 21:30

  • Cementista vs Luján 22:30

  • Gimnasio N°1 vs Palmira 21:30

  • San José vs Regatas 22:00

  • Jockey vs Guaymallén 22:30

El inicio de la Premium marca el regreso del futsal de máxima categoría en Mendoza, con planteles renovados, expectativas altas y la promesa de una temporada intensa desde la primera fecha

