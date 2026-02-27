La Premium del futsal pone primera: arranca la temporada en ambas ramas

Con una agenda cargada y duelos de alto voltaje, este fin de semana comienza la competencia de la División Premium del futsal mendocino, tanto en caballeros como en femenino. La élite de la disciplina vuelve al ruedo con partidos que prometen intensidad desde la jornada inaugural.

Entre los candidatos al título, Cementista y Jockey Club asoman nuevamente como potencias por su jerarquía y planteles profundos. También se perfilan como animadores Regatas , Andes Talleres, el ultimo campeón y Don Orione , equipos que combinan experiencia y ritmo competitivo.

La rama masculina tendrá acción simultánea con cruces que pueden marcar tendencia desde el arranque:

En el femenino, el gran candidato es, dominador de la escena desde hace años. Sin embargo,tiene historia y plantel para dar pelea, al igual que. Los ascendidosno solo buscarán mantenerse: intentarán ser protagonistas desde el inicio.

La competencia femenina también levanta el telón con una programación atractiva que reúne a varios protagonistas habituales de la categoría:

Pacífico vs Godoy Cruz 21:30

Ujemvi vs Maipú 21:30

Cementista vs Luján 22:30

Gimnasio N°1 vs Palmira 21:30

San José vs Regatas 22:00

Jockey vs Guaymallén 22:30

El inicio de la Premium marca el regreso del futsal de máxima categoría en Mendoza, con planteles renovados, expectativas altas y la promesa de una temporada intensa desde la primera fecha