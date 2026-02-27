Godoy Cruz vuelve al Malvinas Argentinas para enfrentar al Depotivo Maipú
Godoy Cruz y Deportivo Maipú jugarán en el Estadio Malvinas Argentinas con ambas hinchadas en un duelo que promete un gran clima para el fútbol mendocino.
Se confirmó que el duelo interzonal entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz, correspondiente a la Primera Nacional, se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas.
El choque de equipos mendocinos será con la presencia de ambas hinchadas. La noticia fue oficializada por el presidente del Cruzado, Hernán Sperdutti, y generó ilusión en los fanáticos de ambos equipos por la magnitud del escenario y el contexto del cruce de equipos mendocinos.
Maipú vs Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas
La decisión de llevar el partido al estadio provincial responde, en parte, a razones de infraestructura y logística: en la cancha habitual de Maipú no sería posible recibir a las dos parcialidades por la envergadura del encuentro, algo que sí permitirá el Malvinas Argentinas, además de brindar mayor capacidad y folclore para la jornada.
El traslado se concretó tras las gestiones de la dirigencia del Cruzado con el Gobierno de Mendoza, logrando el visto bueno de las autoridades provinciales para diagramar un operativo policial que garantice la convivencia de ambas hinchadas y alquilar el estadio a un costo competitivo.
Aunque aún resta confirmar el día y la hora exacta del partido por la programación de la fecha y posibles ajustes por medidas de fuerza en el fútbol argentino, todo indica que el choque se jugaría el fin de semana del 28 de marzo, en plena fecha FIFA, y con todos los condimentos para convertirse en una verdadera fiesta del fútbol mendocino.