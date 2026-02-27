Godoy Cruz ofrece una novedosa capacitación gratuita vinculada a la industria minera

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva capacitación gratuita orientada a la industria minera , con foco en la operación de camión volcador. La propuesta se enmarca en el Programa Empresas que Enseñan y busca fortalecer perfiles laborales con herramientas concretas.

Se trata de una instancia teórico-práctica desarrollada junto al sector privado, que apunta a mejorar las oportunidades de empleo de vecinos y trabajadores del departamento en un sector con creciente demanda. La iniciativa propone una formación específica para quienes buscan insertarse o especializarse en la actividad minera.

El Programa Empresas que Enseñan promueve la formación con contenidos prácticos y actualizados, mediante el trabajo conjunto entre el municipio y empresas de Mendoza.

En este esquema, el Estado aporta los espacios físicos, recursos tecnológicos y la coordinación académica, mientras que el sector privado participa en el diseño de los contenidos y en la provisión de capacitadores. De esta manera, se busca garantizar que la formación esté alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

La propuesta está dirigida tanto a profesionales que deseen fortalecer su perfil como a trabajadores de pymes locales y personas interesadas en adquirir nuevas habilidades para su desarrollo laboral.

Capacitación técnica con especialistas del sector

El curso tendrá una duración total de 12 horas y será dictado por especialistas de la empresa Cantera Palumbo, quienes abordarán de manera integral los aspectos vinculados a la operación de un camión volcador en entornos mineros.

La capacitación está destinada a personas que cuenten con licencia de conducir categoría C, requisito necesario para la conducción de este tipo de vehículos.

El programa incluye cuatro módulos específicos: fundamentos del sistema hidráulico, procedimientos de carga y descarga, seguridad operativa y prevención de riesgos, y mantenimiento junto al marco normativo vigente.

Dónde y cuándo se dicta el curso

Las clases comenzarán el lunes 9 de marzo a las 18 y se dictarán los lunes y miércoles, de 18 a 21.

La formación teórica se desarrollará en el Espacio Arizu, ubicado en Belgrano 1322, mientras que las prácticas se realizarán en las instalaciones de Cantera Palumbo, en calle Juan Manuel Fangio 587, permitiendo a los participantes entrenarse en un entorno real de trabajo.

La inscripción es gratuita, con cupos limitados, y quienes completen el curso recibirán certificación.

Las personas interesadas deberán completar el formulario online habilitado por el municipio. Con esta iniciativa, Godoy Cruz continúa impulsando políticas de capacitación vinculadas al sector productivo, promoviendo el empleo y el desarrollo local a través de propuestas con salida laboral concreta.