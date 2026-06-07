Godoy Cruz va por la recuperación frente a Mitre de Santiago del Estero

A partir de las 16:30, Godoy Cruz recibirá en el Gambarte a Mitre de Santiago del Estero con la intención de dejar atrás la mala imagen de la semana pasada.

Luego de caer en su visita a Caseros, Godoy Cruz buscará este domingo desde las 16:30 volver a la senda de la victoria cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero en el Feliciano Gambarte por la 17° fecha de la Primera Nacional.

El equipo de Pablo De Mujer no ha perdido en condición de local en lo que va del torneo, pero viene de dejar una pálida imagen la semana pasada, cuando cayó por 1 a 0 frente a Estudiantes de Caseros.

Actualmente, Godoy Cruz marcha séptimo con 22 puntos en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, a 6 unidades del líder Deportivo Morón. Mitre, por su parte, se posiciona en el 13° lugar y viene de caer en condición de local por 3 a 1 frente al puntero del grupo.

Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz Godoy Cruz viene de caer frente a Estudiantes de Caseros.