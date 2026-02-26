Godoy Cruz lanza un taller intensivo de casting y actuación frente a cámara

La Municipalidad de Godoy Cruz presenta una nueva propuesta de formación artística con el “Taller intensivo de Casting y Actuación Frente a Cámara”, destinado a quienes deseen entrenarse en el ámbito audiovisual y enfrentarse a instancias profesionales.

Las especialistas Laila Duschatzky y María Milessi estarán a cargo de la capacitación, donde volcarán su experiencia en la industria para brindar herramientas concretas de actuación frente a cámara y preparación para castings.

Los encuentros se realizarán el sábado 28 y domingo 29 de marzo, de 14 a 17, en la Casa de la Cultura y la Memoria (Lavalle 88).

Durante las jornadas se abordarán herramientas técnicas y expresivas orientadas a desarrollar una actuación precisa, sutil y orgánica. El foco estará puesto especialmente en la presencia escénica, la escucha activa y la precisión gestual.

La Casa de la Cultura y la Memoria, a metros de la plaza departamental.

La propuesta está dirigida principalmente a actores y actrices, artistas escénicos, estudiantes de actuación y creadores de contenido que busquen profesionalizar su desempeño frente a cámara.

En cuanto a la inscripción, se realiza de manera online mediante formulario. El valor total del taller es de $80.000, con cupos limitados. Quienes abonen el 50% podrán reservar su vacante y completar el pago antes del inicio. Para consultas, se encuentra disponible el correo [email protected].

Un entrenamiento práctico y orientado al casting

Los participantes trabajarán con escenas especialmente preparadas para atravesar situaciones habituales de casting, rodaje y grabación. De esta forma, el entrenamiento será activo y acompañado.

El objetivo será incorporar herramientas específicas de actuación frente a cámara y aplicarlas en instancias reales, como castings, grabación de self-tapes o generación de contenido audiovisual.

Además, el trabajo estará orientado a potenciar la impronta personal de cada intérprete, sosteniéndola con las exigencias técnicas del medio.

Trayectoria de las profesionales a cargo

María Milessi cuenta con experiencia en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO. Actualmente se desempeña como directora de casting de la nueva película de Sandra Gugliotta y dirigió castings de producciones como “Lo que Queda”, “La Invitada” y “Fragmentada”, con Jazmín Stuart. Además, integró equipos junto a referentes del sector en más de 25 producciones.

Por su parte, Laila Duschatzky es coach actoral, directora de casting y actriz, con trayectoria en los ámbitos audiovisual, teatral y pedagógico. Trabajó para plataformas como Paramount+ y Nickelodeon, entre otras.

Entre 2013 y 2020 formó parte del Departamento de Casting de Telefe, donde acompañó procesos de entrenamiento actoral previo y durante el rodaje de ficciones. Su especialidad es el acompañamiento personalizado de intérpretes, con un enfoque directo y confidencial orientado a potenciar el rendimiento profesional.