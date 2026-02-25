Presenta:

Godoy Cruz se alista para su primer desafío en la Copa Argentina

El Expreso, que debutó con dos empates, quiere imprimir otro ritmo fuera de Mendoza y demostrar carácter en una competencia que conjuga tradición, sorpresa y proyección hacia etapas decisivas.

Vicente Poggi, mediocampista de Godoy Cruz, va arriba ante Ezequiel Aguirre, delantero de Defensores de Belgrano. 

Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz Antonio Tomba ya cambió la página de la Primera Nacional y pone la mira en su prueba de fuego en la Copa Argentina 2026. Tras dos empates en el inicio del torneo de ascenso (ante Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano), el equipo mendocino tendrá un compromiso clave por los 32avos de final del certamen federal.

El Expreso se medirá este miércoles desde las 21:15 en el estadio “José Dellagiovanna” de Tigre frente a Deportivo Morón, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Este encuentro representa para Godoy Cruz una oportunidad de reafirmar ambiciones y recuperar confianza, especialmente después de un comienzo irregular donde no consiguió victorias en la Primera Nacional y busca regularidad antes de encarar el calendario de manera sostenida.

El Expreso, que debutó con dos empates, quiere imprimir otro ritmo fuera de Mendoza y demostrar carácter en una competencia que conjuga tradición, sorpresa y proyección hacia etapas decisivas.

Una prueba de fuego que el Tomba afrontará con la ilusión de avanzar y alimentar expectativas en una temporada donde el desafío, tanto en copa como en liga, aún está por escribirse.

