Godoy Cruz se alista para su primer desafío en la Copa Argentina

Godoy Cruz Antonio Tomba ya cambió la página de la Primera Nacional y pone la mira en su prueba de fuego en la Copa Argentina 2026. Tras dos empates en el inicio del torneo de ascenso (ante Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano), el equipo mendocino tendrá un compromiso clave por los 32avos de final del certamen federal.

El Expreso se medirá este miércoles desde las 21:15 en el estadio “José Dellagiovanna” de Tigre frente a Deportivo Morón, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Este encuentro representa para Godoy Cruz una oportunidad de reafirmar ambiciones y recuperar confianza, especialmente después de un comienzo irregular donde no consiguió victorias en la Primera Nacional y busca regularidad antes de encarar el calendario de manera sostenida.

El Expreso, que debutó con dos empates, quiere imprimir otro ritmo fuera de Mendoza y demostrar carácter en una competencia que conjuga tradición, sorpresa y proyección hacia etapas decisivas.