Se atrincheró, prendió fuego su casa y pudieron rescatarlo: el intenso operativo en Godoy Cruz

El hecho ocurrió este martes en la mañana, en Godoy Cruz. El hombre se había desmayado y fue rescatado.

El hecho ocurrió en calle Carlos Gardel de Godoy Cruz

Un intenso hecho se produjo este martes por la mañana cuando un hombre con problemas psiquiátricos se atrincheró en su domicilio y tuvo que ser rescatado en medio de llamas, al iniciar un incendio en su casa. El hombre fue trasladado a un centro asistencial.

La propia familia del hombre llamó al 911 para denunciar la crisis del familiar que tiene trastornos psicóticos. El hecho se produjo este martes a las 8:15, en calle Carlos Gardel al 1.600, en Godoy Cruz. Los efectivos llegaron a los pocos minutos y fueron muy cautos, ya que en la llamada los familiares habían advertido que el hombre se encontraba en su habitación y se había autolesionado.

La situación pasó a mayores cuando el hombre inició un incendio en su habitación, que generó llamas importantes en el domicilio. Cuando el personal policial ingresó, lo encontraron desmayado y por eso tuvo que ser atendido.

En este caso actuaron el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de la Policía de Mendoza. Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz sofocaron el siniestro.

Intervino a Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

