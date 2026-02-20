Impactante incendio en el Parque Industrial y Logístico de Benavídez

La columna de humo puede verse desde varios kilómetros y el incendio se dio cerca de depósitos de una empresa logística y paquetería.

Vecinos de la Zona Norte del Área Metropolitana de Buenos Aires reportaron el incendio que se sucedió en horas en que la Ciudad de Buenos Aires se encontraba convulsionada por el atentado a Gendarmería, pero se corroboró que no hay vínculos. El incendio afectó a un depósito de pallets y no a la compañía de paquetería.

El hecho se dio en los galpones del Parque Industrial y Logístico Norlog, donde alquilan galpones distintas compañías, entre ellas Andreani y ArBOX. El incendio de los pallets puede avistarse desde varios kilómetros y tiene una especial espesura que nubló completamente la zona, como puede verse en el video.

Mirá el video del incendio en Benavídez Incendio en Benavidez X/@Marcelo_MM2023 Bomba, incendio, mensajería y confusión El siniestro en la localidad de Benavídez comenzó alrededor de las 15, cuando en la Ciudad de Buenos Aires había un estado de emergencia por un atentado contra la Escuela Superior de Gendarmería. Estando la sede de Andreani allí y con el antecedente de la explosión de un paquete en la planta distribuidora de Mercado Libre en Villa Celina durante la mañana, se generó una gran confusión.