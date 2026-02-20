Atentado contra Gendarmería: explotó una carta bomba en la Escuela Superior

Cuatro gendarmes resultaron heridos tras un atentado a la Escuela Superior de Gendarmería con una carta bomba.

Masivo operativo en la Avenida Paseo Colón tras el atentado a la Escuela de Gendarmeria.

Una carta bomba explotó en la Escuela Superior de Gendarmería dejando cuatro gendarmes heridos. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich. Aún se desconoce al autor del atentado y de donde venían los tres paquetes explosivos. Dos se encuentran siendo analizados.

El hecho ocurrió este viernes en torno a las 14 en el piso 11 de la sede de la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en Paseo Colón 533. Según se pudo saber, la encomienda llegó al edificio en tiempo de las últimas elecciones y un gendarme la manipuló generando la detonación de los explosivos.

Escuela Superior de Gendarmería Nacional El atentado ocurrió en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería. Gendarmería Nacional Argentina Cómo fue el atentado a Gendarmería En el edificio ya se encontraron dos encomiendas más del mismo origen y ambas están siendo analizadas por las fuerzas de seguridad. Según pudo saber MDZ dialogando con personal del edificio vecino, las víctimas sacudieron el paquete y el mismo explotó: "Hay uno que no estaba tan mal, pero otros dos parecían estar heridos de gravedad". Todos los heridos, según puso saberse, ya se encuentran fuera de peligro.

escuela de gendarmería atentado Se interrumpió el tránsito en la Avenida Paseo Colón. Pedro Aristarain Según se pudo conocer, la encomienda llegó con destinatario para un alto cargo de la fuerza ya retirado hace cuatro meses, siendo hoy el día que fue a retirarlo y que generó la dramática explosión en el edificio. Ese margen de tiempo marca que la carta bomba fue enviada semanas antes de las elecciones.

Operativo masivo en la Escuela de Gendarmería El edificio fue evacuado en su totalidad y se montó un amplio operativo de seguridad a su alrededor. La zona se encuentra perimetrada mientras especialistas antibombas analizan el resto de las encomiendas.