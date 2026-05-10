El riesgo de criar chicos sin frustración

En los últimos años, algo está cambiando silenciosamente en la forma en que criamos y educamos. Con la mejor de las intenciones —proteger, cuidar, evitar el sufrimiento— muchos adultos comenzamos a allanarles el camino a los chicos. Intervenimos antes de que se equivoquen, anticipamos antes de que lo intenten, resolviéndoles para que no se frustren, creyendo que así los hacemos más felices, más plenos, y sin darnos cuenta, estamos generando fragilidad, la que luego los deja con menos oportunidades para disfrutar de la vida en su totalidad, con los aciertos y los yerros con los que efectivamente nos confronta.

Hay una verdad incómoda, pero necesaria: evitar los desafíos no fortalece, debilita empobrece, no permite que se desarrollen todos los recursos, que se actualicen las potencialidades que todos los humanos traemos al mundo al momento de nacer. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro necesita dificultad para desarrollarse. No crece en la comodidad constante ni en la gratificación inmediata. Crece en el esfuerzo, en la repetición, en el error. Es ahí donde se activan los circuitos que permiten aprender, regularse y sostener la atención.

Maryanne Wolf, investigadora en neurociencia cognitiva, advierte sobre la pérdida de habilidades profundas como la lectura comprensiva y el pensamiento complejo en contextos donde todo se vuelve rápido, fácil y fragmentado. El problema no es solo tecnológico: es cultural. Nos estamos acostumbrando a evitar todo lo que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. En la era de la inmediatez, donde todo tiene que resolverse rápido se apuran o se intentan apurar todos los procesos, pero la crianza, el crecimiento no puede apurarse, o mejor dicho si se apura se puede dañar seriamente dejando consecuencias serias para más adelante en la vida.

frustaciones Nos estamos acostumbrando a evitar todo lo que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. Archivo.

Hoy vemos chicos que se frustran rápidamente Que abandonan ante la mínima dificultad, que necesitan ayuda constante para avanzar. No porque no puedan, sino porque no han tenido la oportunidad de descubrir que pueden, porque han crecido creyendo que no pueden o que hay otro que lo hace mejor o más rápido, o porque es más cómodo que lo resuelva otro, en este caso adultos responsables maestros padres, cuidadores, siempre a la mano para Que no se frustre y no la pasen mal.La confianza no se transmite solo discursivamente con charlas motivacionales, hay otro ingrediente que debe formar parte de esta receta como hacer que confíen en ellos, este ingrediente es: la experiencia que debe acompañar, el vos podes se beneficia, y se consolida, si está llevado a la práctica, pero una vez más esto necesita tiempo, ese tiempo que hoy escasea.