Marino Santa María, restaurador del tiempo

El tiempo está herido. Si no puede ser lo que es. Lanín es el exclusivo paisaje de Santa María. La obra es como uno es. ¡A intervenir el espacio público vivificándolo! Creemos como nos creemos. El arte puede ser como concientizamos que nos amaron.

Y, a través de la mirada, salimos a amar.

Las cosas no dejan de ser lo que son.

¡Empiezan a ser lo que son!

El encantamiento del Pasaje Lanín es la mirada de Marino Santamaría.

¡Ya no es un rehén del tiempo!

Es donde nació su mirada… al Ver a su padre horneando cerámica Y la vecindad que hace ver… hasta la nostalgia del tren. Es donde renace Barracas una vez más.

Un mundo de 300 metros presenta a la mirada en las fachadas de las casas. El color tiene todo para decirnos del barrio.

Marino nació y renace en el pasaje Lanín.

Y el tango y el obrero renacen… en abstracciones que sacuden el polvo de lo mirado hasta mirarse por primera vez.

El arte es el talento de ver por primera vez

La obra pertenece al barrio. La historia es la pertenencia. El arte es el vigor.

Esas cuadras, en el 2014, un gesto las confirma signo, al ser declaradas Patrimonio Cultural de Barracas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

JUAN BARROS (2) Y el tango y el obrero renacen… en abstracciones que sacuden el polvo de lo mirado hasta mirarse por primera vez. Ilustración de Juan Barros.

Y el pasaje de las imágenes a mosaicos venecianos está liberándolas de la abstracción de la contemporaneidad.

Las molduras permanecen lisas para dar cuenta del estilo de la época que adviene incontenible nostalgia.

¡Y hacer posible lo imposible!

Santa María egresó de las Escuelas de Arte Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Tiene el lustre del reconocimiento de Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en 2012.

Rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes «Prilidiano Pueyrredón», 1992/1998.

En la estación Las Heras del subte H, en el hospital Británico, en el Abasto… también tiene mucho para decir su mirada del espacio público.

El mural es mirada.

Y otro caminito que el tiempo no ha borrado… Otro modo de hacer barrio.

¡Y son espejos en los que nos miramos!

El arte es dar identidad.

Creer es lo que causa

Él cree. Y la vecindad lo hace creíble.

Los recuerdos son tal como nos hacen sentir queridos.

Y somos elegidos tal como somos amados.

¿Qué es el pasaje Lanín?

¡Antes que nada… todo!

Todo es como me convences de mí.

¡Así es la noción de vecindad!

Y cuando sonreís tenés la paz de estar en vos…

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.