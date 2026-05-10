El pronóstico indica que este domingo solo una provincia está bajo alerta
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que Santa Cruz registrará fuertes nevadas este domingo.
Este domingo, el mapa de alertas meteorológicas tendrá un escenario más acotado en Argentina. La única advertencia vigente será para Santa Cruz, en su zona cordillerana, donde el Servicio Meteorológico Nacional prevé pronóstico de nevadas persistentes de variada intensidad.
Según el organismo, en el área afectada se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual. El fenómeno también puede presentarse como lluvia y nieve mezclada, especialmente en sectores donde las condiciones térmicas varíen durante la jornada.
De esta manera, el pronóstico muestra un domingo sin alertas generalizadas en el país, pero con atención puesta en la cordillera santacruceña, donde las nevadas pueden complicar la circulación y reducir la visibilidad.