Actualización del tiempo en Mendoza: a qué hora se espera que llueva y en qué zonas

Este sábado por la noche el tiempo comienza a desmejorar en Mendoza; se esperan precipitaciones y hay alerta vigente.

Este sábado, Mendoza se encuentra bajo alerta por Zonda en Malargüe, precordillera sur y Valle de Uspallata. Además, desde Defensa Civil anticiparon una jornada inestable, con probabilidad de lluvias en el sur que se irán extendiendo al Valle de Uco y la zona Este durante la noche y persistirán en la madrugada.

alerta mendoza Mendoza, bajo alerta.

A qué hora se esperan las lluvias en Mendoza Para hoy se anticipan lluvias en Malargüe por la tarde, asociadas a condiciones de inestabilidad en alta montaña. Desde las 23, la probabilidad de que llueva se extiende hacia el Este y el Sur. De momento no se observan precipitaciones en el Gran Mendoza.

El domingo, en tanto, amanece nublado en toda la provincia, con precipitaciones en Malargüe desde las primeras horas del día y en el Este desde la mañana hasta el mediodía.

Luego se esperan lloviznas aisladas por sectores, manteniéndose el cielo nublado durante toda la jornada, que estará “fresca a fría”, según detallaron.