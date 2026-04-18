Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Actualización del tiempo en Mendoza: a qué hora se espera que llueva y en qué zonas

Este sábado por la noche el tiempo comienza a desmejorar en Mendoza; se esperan precipitaciones y hay alerta vigente.

MDZ Sociedad

Tiempo inestable en Mendoza (foto ilustrativa, generada con IA).

Tiempo inestable en Mendoza (foto ilustrativa, generada con IA).

Foto generada con ChatGPT

Este sábado, Mendoza se encuentra bajo alerta por Zonda en Malargüe, precordillera sur y Valle de Uspallata. Además, desde Defensa Civil anticiparon una jornada inestable, con probabilidad de lluvias en el sur que se irán extendiendo al Valle de Uco y la zona Este durante la noche y persistirán en la madrugada.

alerta mendoza
Mendoza, bajo alerta.

Mendoza, bajo alerta.

A qué hora se esperan las lluvias en Mendoza

Para hoy se anticipan lluvias en Malargüe por la tarde, asociadas a condiciones de inestabilidad en alta montaña. Desde las 23, la probabilidad de que llueva se extiende hacia el Este y el Sur. De momento no se observan precipitaciones en el Gran Mendoza.

El domingo, en tanto, amanece nublado en toda la provincia, con precipitaciones en Malargüe desde las primeras horas del día y en el Este desde la mañana hasta el mediodía.

Luego se esperan lloviznas aisladas por sectores, manteniéndose el cielo nublado durante toda la jornada, que estará “fresca a fría”, según detallaron.

Qué dice el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió un alerta amarilla por tormentas en varias zonas del Sur y el Este de Mendoza: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo superarse en forma local”, indicaron.

Archivado en

Notas Relacionadas