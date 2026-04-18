Actualización del tiempo en Mendoza: a qué hora se espera que llueva y en qué zonas
Este sábado por la noche el tiempo comienza a desmejorar en Mendoza; se esperan precipitaciones y hay alerta vigente.
Este sábado, Mendoza se encuentra bajo alerta por Zonda en Malargüe, precordillera sur y Valle de Uspallata. Además, desde Defensa Civil anticiparon una jornada inestable, con probabilidad de lluvias en el sur que se irán extendiendo al Valle de Uco y la zona Este durante la noche y persistirán en la madrugada.
A qué hora se esperan las lluvias en Mendoza
Para hoy se anticipan lluvias en Malargüe por la tarde, asociadas a condiciones de inestabilidad en alta montaña. Desde las 23, la probabilidad de que llueva se extiende hacia el Este y el Sur. De momento no se observan precipitaciones en el Gran Mendoza.
El domingo, en tanto, amanece nublado en toda la provincia, con precipitaciones en Malargüe desde las primeras horas del día y en el Este desde la mañana hasta el mediodía.
Luego se esperan lloviznas aisladas por sectores, manteniéndose el cielo nublado durante toda la jornada, que estará “fresca a fría”, según detallaron.
Qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió un alerta amarilla por tormentas en varias zonas del Sur y el Este de Mendoza: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo superarse en forma local”, indicaron.