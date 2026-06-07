La gran ganadora de los fondos del resarcimiento y las 27 empresas que se reparten obras

El Gobierno Provincial ya anunció más de 65 obras con los U$S 1.023 millones correspondientes a los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial, y en más de la mitad de esos proyectos ya se realizaron las licitaciones y correspondientes adjudicaciones.

Varias empresas están entre el lote de las "ganadoras", pero la que lidera es Ceosa, que participó y a la fecha está encarando numerosas obras al mismo tiempo, incluso con presupuestos superiores a los U$S 100 millones por proyecto.

Según un relevamiento realizado por MDZ , hay a la fecha 28 empresas que tienen participación en los proyectos -tanto de manera solitaria como en Uniones Transitorias de Empresas (UTE)- financiados con estos recursos, que están distribuidos en obras eléctricas, hídricas, viales, cloacales y de turismo, entre otras.

Además, contando obras finalizadas, en construcción y en proceso de licitación, hay comprometidos U$S 977 millones del total de los fondos.

De las empresas, resalta un claro ganador entre las que han competido en las licitaciones por las obras, y es Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) , que ha realizado varias obras relevantes en los últimos años en Mendoza y que será sin dudas referente en los que vienen, producto de las inversiones de los más de U$S 1.000 millones y en las más de 10 obras que ya ha ganado en estas licitaciones.

Ceosa se ha mostrado muy competitivo en sus ofertas, y además ha participado en una buena cantidad de proyectos con presupuestos en los procesos licitatorios, expresan en Casa de Gobierno.

La empresa que tiene como referente a Fernando Porreta ya tiene a su cargo obras con estos fondos por U$S 414,4 millones (de los cuales U$S 34 millones los comparte en una UTE). Si bien la mayoría las realiza -y las realizará- en soledad, otras las encara en conjunto con otras empresas en diversas UTE, como Tolcon, en lo que respecta a algunas hídricas.

fernando porreta (2).JPG ALF PONCE / MDZ

Pero eso no es todo con la empresa del presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ya que, como ya informó MDZ, el Gobierno Provincial resolvió hacer una excepción en su mandato de disponer de los fondos del resarcimiento solamente a obras nuevas, y firmó un convenio a fines del año pasado donde dispondrán de nada más y nada menos que U$S 100 millones del total de estos fondos para pagar a Ceosa los trabajos, que debían ser financiados con rentas generales o créditos a tasas blandas -tras autorizaciones legislativas-.

Entre los proyectos más importantes que lleva y llevará adelante Ceosa está la reconstrucción del Tren de Cercanías, obra en la cual también ganó la concesión del servicio por los próximos 15 años; lo que se suma a lo mencionado por los trabajos en el Metrotranvía, que ha sido construido de principio a fin también por Ceosa.

pozos obras tormenta godoy cruz vías metrotranvía (5) Las obras del Metrotranvía están siendo financiadas a través de los fondos del resarcimiento. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En las otras obras que ganó esta empresa, aparecen uno de los tramos de la transformación del Acceso Este (en una de las secciones de Maipú), así como también sus colectoras en esa comuna; varios trabajos hídricos, como la modernización de sistemas de riego en diversas zonas de la provincia; el nuevo puee sobre el Río Blanco en Potrerillos; y uno de los tres tramos de la repavimentación de la ruta nacional 143 en San Rafael.

66 obras con los fondos del resarcimiento

Bastante detrás de Ceosa aparecen el resto de las empresas, quienes han tenido distintas estrategias para licitar en los proyectos anunciados por el Gobierno Provincial.

Por ejemplo, está el caso de Cartellone, cuya participación ha sido en solitario de las obras (todas las que tiene adjudicadas las hará en un 100% la empresa mendocina).

También resalta Distrocuyo, la empresa vinculada con la energía eléctrica que ganó la licitación de la obra de construcción de la Estación Transfomadora (ET) Valle de Uco 220 kV por U$S 61,71 millones.

En tanto, hay otras empresas, como es el caso de Ayfra y también Tolcon, que ha decidido abarcar grandes proyectos, pero con participación en conjunto de otras empresas.

Por ejemplo, Ayfra tiene adjudicadas tres obras por un total de U$S 104 millones (resalta el tramo de Guaymallén del Acceso Este junto a Green), pero en todos los casos son en uniones transitorias de empresas. Lo mismo ocurre con Tolcon, con un total de proyectos por U$S 48,7 millones, pero también en UTE con otros.

Obras acceso este inicio-9

Además de mencionar a Green, la empresa Construcciones San José acumula obras por U$S 45 millones, también en uniones transitorias.

Cartellone y su "revival" en Mendoza

Otra de las empresas que aparece con fuerza en las licitaciones y también con ofertas sumamente competitivas es la también mendocina José Cartellone Construcciones Civiles SA, empresa que en 2021 se presentó en concurso preventivo de acreedores por los problemas económicos que generaron las conocidas como "PPP" (obras de participación público-privada), más la caída abrupta de la obra pública en la época de la pandemia, entre otros, tal como mencionaron en su momento.

Lo cierto fue que, más allá del resto de obras a nivel nacional, Cartellone finalizó hace algunos meses la Variante Palmira y ha participado también con buenos resultados en una gran cantidad de obras viales en la provincia.

Obras de Cartellone en la ruta 153. Obras que ya realizó Cartellone en la ruta 153. Los trabajos ya están finalizados. Prensa Gobierno

De hecho, a la fecha aparecen seis licitaciones donde ganó la empresa, que son trabajos en las rutas 153 y 171, que ya están finalizadas y fueron "inauguradas" para la Fiesta de la Ganadería el mes pasado.

Además, Cartellone está realizando un sector de la ruta 143 y ganó otro de los sectores del Acceso Este, en lo que fue la ex ruta nacional 7 (y actual ruta provincial 22), en el tramo de Maipú.

También aparece una obra hídrica, que es la etapa I del sistema cloacal de tratamiento de Tunuyán y Tupungato.

Obras adjudicadas y montos

A continuación, las obras que el Gobierno ya adjudicó a las empresas, y cuánta inversión manejarán las mismas -en solitario o en UTE- para la realización de las obras (Ndr: las obras repetidas pertenecen a uniones transitorias de empresas).

Ceosa: U$S 414,4 millones (U$S 34 millones en UTE)

Tren de Cercanías Rubro 1 (construcción): U$S 131,5 millones

Ampliación del Metrotranvía: U$S 100 millones

Sistema de riego presurizado Paraje Altamira: U$S 55,38 millones

Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo I Paso a Azcuénaga: U$S 32,14 millones

Acceso Este (ex ruta 7) TRAMO I-MAIPU - Sector II - Cervantes - Lamadrid: U$S 20,5 millones

Repavimentación de la RN 143 – Tramo III: U$S 17,6 millones

Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba - Rio Tunuyán Inferior: U$S 8,28 millones

Nuevo puente sobre Río Blanco en Potrerillos (ruta 82): U$S 8 millones

Colectoras Acceso Este (ex ruta 7) Maipú: U$S 7 millones

Modernización Sistema de Riego Yaucha Área Pareditas: U$S 16,12 millones (en UTE Ceosa-Tolcon)

Modernización Sistema de Riego Yaucha-Dumas: U$S 14,1 millones (en UTE Ceosa-Tolcon)

Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional Etapa 3: U$S 3,78 millones (en UTE Ceosa-Tolcon)

Cartellone: U$S 67 millones

RN 143 Sector II - Rotonda El Cristo: U$S 17 millones

Repavimentación Ruta Provincial N°153: Tramo I: Las Catitas - Ñacuñan: U$S 15,8 millones

Acceso Este (ruta provincial 22)- TRAMO I-MAIPU - Sector I - González y Cervantes: U$S 14,1 millones

Repavimentación Ruta Provincial N° 153 Tramo II: Ñacuñan - Monte Comán: U$S 10,72 millones

Repavimentación Ruta Provincial N° 171 Tramo: Monte Comán - Real del Padre: U$S 6,61 millones

Sistema cloacal de tratamiento Tunuyán y Tupungato. Etapa I: U$S 2,77 millones

Distrocuyo: U$S 61,71 millones

Construcción de ET Valle de Uco 220 kV: U$S 61,71 millones

Ayfra: U$S 104,23 millones (todas en UTE)

Ruta 7- Tramo II- Guaymallén: U$S 65,11 millones (en UTE Ayfra - Green)

Revestimiento y Modernización parcial del Sistema de Riego Canal Matriz Perrone: U$S 24,40 millones (en UTE Brizuela y Villafañe - Ayfra – Construcciones San José SRL)

Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junin-San Martin - Tramo II: U$S 14,72 millones (en UTE Ayfra – Construcciones San José – Tolcon)

Tolcon: U$S 48,72 millones (todas en UTE)

Modernización Sistema de Riego Yaucha Área Pareditas: U$S 16,12 millones (en UTE Ceosa-Tolcon)

Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junín-San Martin - Tramo II: U$S 14,72 millones (en UTE Ayfra – Construcciones San José – Tolcon)

Modernización Sistema de Riego Yaucha-Dumas: U$S 14,1 millones (en UTE Ceosa-Tolcon)

Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional Etapa 3: U$S 3,78 millones (en UTE Ceosa-Tolcon)

Construcciones San José: U$S 45,12 millones (todas en UTE)

Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junin-San Martin - Tramo II: U$S 14,72 millones (en UTE Ayfra – Construcciones San José – Tolcon)

Revestimiento y Modernización parcial del Sistema de Riego Canal Matriz Perrone: U$S 24,40 millones (en UTE Brizuela y Villafañe - Ayfra – Construcciones San José SRL)

Proyecto Cloacas Zona Este - Culminación Obras de Cloacas Rodeo del Medio - Fray Luis Beltrán - San Roque - Maipú: U$S 6 millones (en UTE Stornini Construcciones – Construcciones San José SRL)

San Guillermo SA: U$S 9,76 millones

Colector Tirasso, Guaymallén: U$S 6,31 millones

Renovación infraestructura de redes 1ra etapa: U$S 1,96 millones

Acueducto Oeste Tupungato: U$S 1,49 millones

Laugero: U$S 9,39 millones (U$S 3,08 millones de obras en UTE)

Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 3ra etapa: U$S 3,71 millones

Sistema integral cloacal Costa Flores - Perdriel 1ra etapa: U$S 2,6 millones

Ampliación Planta Depuradora Palmira: U$S 3,08 millones (en UTE Laugero Construcciones – Procon SRL)

Genco: U$S 3,49 millones

Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 2da etapa: U$S 2,21 millones

Acueducto Principal Calle Cerro Aconcagua - Cuenca Vistalba: U$S 0,41 millones

Planta Potabilizadora Santa Elena: U$S 0,87 millones

Green U$S 71,01 millones (U$S 65,11 millones son en UTE)

Modernización Sistema de Riego Canal Calise: U$S 5,9 millones

Ruta 7- Tramo II- Guaymallén: U$S 65,11 millones (en UTE Ayfra - Green)

Corporación del Sur: U$S 15,32 millones

Colectora Máxima Cuenca Este, Junín, San Martín: U$S 10,26 millones

Sistema provisión de agua potable Los Barrancos Etapa II: U$S 1,47 millones

Modernización y Automatización de Perforaciones Gran Mendoza: U$S 3,59 millones (obra civil)

Stornini Construcciones: U$S 20,22 millones (U$S 6 millones son en UTE)

Ampliación y Refuncionalización Establecimiento Depurador General Alvear: U$S 14,22 millones

Proyecto Cloacas Zona Este - Culminación Obras de Cloacas Rodeo del Medio - Fray Luis Beltrán - San Roque - Maipú: U$S 6 millones (en UTE Stornini Construcciones – Construcciones San José SRL)

Horizonte: U$S 12,38 millones (U$S 7,8 millones son en UTE)

Modernización sistema de riego Canal Bombal: U$S 4,58 millones

RN 143 Sector I - Rawson a Rotonda El Cristo - 27: U$S 7,8 millones (en UTE Black Shadow - Horizonte SA)

Calzetta SA: U$S 0,9 millón

Macromedición de Agua Potable - Cuencas Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad: U$S 0,53 millones

Red de impulsión de agua potable Vistalba: U$S 0,37 millones

CRRC Tancgshan Company: U$S 20 millones

Da Fré: U$S 13,58 millones (en UTE)

Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo II Azcuénaga a Variante Palmira: U$S 13,58 millones (en UTE Da Fré - Ivica y Dumandzic)

Ivica y Dumandzic: U$S 13,58 millones (en UTE)

Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo II Azcuénaga a Variante Palmira: U$S 13,58 millones (en UTE Da Fré - Ivica y Dumandzic)

Black Shadow SA: U$S 7,8 millones (en UTE)

RN 143 Sector I - Rawson a Rotonda El Cristo - 27: U$S 7,8 millones (en UTE Black Shadow - Horizonte SA)

Brizuela y Villafañe U$S 24,4 millones (en UTE)

Revestimiento y Modernización parcial del Sistema de Riego Canal Matriz Perrone: U$S 24,40 millones (en UTE Brizuela y Villafañe - Ayfra – Construcciones San José SRL)

Vialmani: U$S 16,42 millones

Construcción puente sobre Río Mendoza - R.P. Nº15, Luján de Cuyo: U$S 16,42 millones

Procon SRL: U$S 3,08 millones (en UTE)

Ampliación Planta Depuradora Palmira: U$S 3,08 millones (en UTE Laugero Construcciones – Procon SRL)

Hugo del Carmen Ojeda: U$S 8,92 millones

Colector Cloacal Colonia Segovia - Paramillo: U$S 8,92 millones

Camiletti: U$S 5,31 millones

Modernización sistema integral de riego Canal Serú Civit: U$S 5,31 millones

Convicción SA: U$S 1,65 millones (en UTE)

Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla: U$S 1,65 millones (en UTE Convicción SA-Klinger-Sinarplast)

Sinarplast: U$S 1,65 millones (en UTE)

Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla: U$S 1,65 millones (en UTE Convicción SA-Klinger-Sinarplast)

Klinger: U$S 1,65 millones (en UTE)

Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla: U$S 1,65 millones (en UTE Convicción SA-Klinger-Sinarplast)

CF Obras Civiles: U$S 2,43 millones (en UTE)

Perforaciones de agua potable y pipping en distritos de Maipú: U$S 2,43 millones (en UTE CF Obras Civiles - Río Ceballos SRL)

Río Ceballos SRL: U$S 2,43 millones (en UTE)

Perforaciones de agua potable y pipping en distritos de Maipú: U$S 2,43 millones (en UTE CF Obras Civiles - Río Ceballos SRL)

Obras anunciadas y en distintos procesos

Por último, hay por lo menos 21 obras que están o recién anunciadas, o aún permanecen en proceso de licitación y todavía no se conoce a los ganadores. Estas son: