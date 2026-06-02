El Gobierno de Mendoza utilizó US$100 millones del Resarcimiento para la obra del Metrotranvía

El Gobierno de Alfredo Cornejo lleva adelante desde hace más de un año todo un proceso de inversión de los US$ 1.023 millones de los Fondos del Resarcimiento en nuevas obras, que han sido priorizadas por el Poder Ejecutivo luego de un proceso de selección interna.

Sin embargo, a fines del año pasado, la gestión del sancarlino decidió incluir una obra que actualmente ya estaba en ejecución, que es la ampliación del Metrotranvía -en manos de la empresa Ceosa- para que reciba este tipo de fondos. En total, serán nada más y nada menos que U$S 100 millones para terminar la ampliación de su traza que está realizando tanto al norte hacia el aeropuerto, como al sur hacia la zona de Luján de Cuyo.

Con fecha a marzo, ya se pagaron $21.611 millones a la empresa con los fondos del resarcimiento; y están en adjudicación $36.891 millones. No obstante, desde el Gobierno aclararon que se trata de una medida "transitoria".

La medida salió publicada en el Boletín Oficial el 19 de diciembre del año pasado, con un convenio firmado entre el Gobeirno y la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM). Sin embargo, en ningún momento el Poder Ejecutivo -en palabras de sus funcionarios- ha hecho mención al movimiento desde la fecha. De hecho, al hablar de los fondos del resarcimiento en este último semestre, no se ha dicho que una de las obras con mayor financiamiento de estos recursos es precisamente el Metrotranvía.

Incluso tampoco se informó de la acción cuando los funcionarios del Gobierno anunciaron -menos de un mes después de firmado el convenio- que la inauguración de las obras se adelantarían por lo menos un año, y que se prevé el corte de cintas para fines de este 2026 (se esperaba que fuera en 2027). "Como pudimos comprar todos los materiales en la primera etapa, ahora estamos con toda la parte civil, por lo tanto estamos muy entusiasmados por el avance de la obra", dijo en su momento Natalio Mema, ministro de Gobierno, y agregó que la "curva" de la obra era más alta que lo estipulado.

Pero sí está informada la medida, además del Boletín Oficial, que es la herramienta donde el Poder Ejecutivo debe constatar las acciones de Gobierno, en el flujo de fondos del resarcimiento que realiza Mendoza Fiduciaria, donde se informan todas las transacciones y las inversiones en bonos y plazos fijos que se han realizado con estos U$S 1.023 millones.

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Recordemos que, hasta el momento, los fondos para financiar el Metrotranvía salían de rentas locales o de algún tipo de financiamiento vía crédito -autorizado por la Legislatura-. Pero el convenio específico entre el Gobierno y la STM pasó desapercibido y no fue tomado tampoco por dirigentes de la oposición, siendo que se trata de una de las inversiones más alta de todos los fondos del resarciemiento.

De hecho, los US$ 100 millones para el Metrotranvía, en términos de envío de fondos, están solamente por debajo de los US$ 150 millones que irán para el Tren de Cercanías; y de los US$ 111 millones que irán para los dos tramos de la remodelación del Acceso Este (exruta 7).

El convenio de asignación de dinero al Metrotranvía

El decreto en cuestión es el 2785, firmado el 10 de diciembre del 2025 y publicado el 19 de diciembre. No obstante, el convenio fue firmado el 14 de noviembre. Si bien en la norma no se hace referencia a los fondos del resarcimiento como nueva fuente de la inversión, sí está contemplado en el "convenio específico de asignación de recursos al proyecto Metrotranvía Mendoza".

Dicho convenio fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo; los ministros de Hacienda, Víctor Fayad; e Infraestructura, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí; más el presidente de la STM, Daniel Vilches.

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En el mismo, se establece que el "objeto" del acuerdo es "concretar la asignación de fondos del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial" para la realización de la obra del Metrotranvía.

En la cláusula 1 del convenio, el Gobierno local asigna "hasta la cantidad de U$S 100 millones de dólares del fideicomiso para ser aplicados exclusivamente a la ejecución del proyecto Metrotranvía Mendoza - Etapa III y IV". Además, se agrega que "se garantizarán con los fondos el financiamento del proyecto, el que operará en carácter de reserva con relación al objeto del presente convenio".

Por otro lado, hay otro antecedente de la medida, que fue con el decreto 2410 con fecha al 4 de noviembre (oficializado el 14 de noviembre) firmado por la vicegobernadora Hebe Casado, donde se eleva para ratificación un "convenio marco de ejecución y recupero de fondos" entre la STM con el Gobierno, para la "ejecución de proyectos de construcción, ampliación, renovación y/o refuncionalización de infraestructura necesaria para el desarrollo provincial y su correspondiente reembolso".

Daniel Vilches, Diego Costarelli, Natalio Mema y Luis Borrego, en las obras del Metrotranvía Daniel Vilches (titular de la STM), Diego Costarelli, Natalio Mema y Luis Borrego, en las obras del Metrotranvía Prensa Gobierno

En este caso, es importante el tema del "repago" de la obra, donde el organismo subejecutor, que es la STM, "se compromete a fijar y recaudar, en el marco de sus potestades, una cuota con destino al recupero parcial de los costos de inversión que demanden los proyectos".

Qué dijo el Gobierno de los fondos al Metrotranvía

Desde Casa de Gobierno sostuvieron que la medida es "transitoria" y que siguen a la búsqueda de un crédito blando para financiar las obras.

"Para no complicar el ritmo de obras y los recursos de rentas generales se respaldó de forma transitoria con el Fondo del Resarcimiento para garantizar su continuidad", expresaron a MDZ desde el ministerio de Gobierno.

Y agregaron que "el objetivo final es consolidar el proyecto dentro de una línea de financiamiento internacional blando, lo que nos va a permitir optimizar los recursos de la provincia".

Las obras del Metrotranvía

Como ya adelantó MDZ, la obra total de ampliación del Metrotranvía terminará costando unos US$ 200 millones y ya lleva más del 70% de avances, tanto al sur como al norte.

Según la traza dispuesta, que consta de 17 nuevos kilómetros de recorrido, habrá cinco estaciones más hacia el norte, que seguirán la que hoy es la última, que es Panquehua: Pueyrredón, Güemes, Estación Espejo, Newbery y finalizará en la estación Aeropuerto.

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En tanto, habrá 12 hacia el sur, que avanzarán desde Pellegrini (estación en Godoy Cruz donde habrá un ramal hacia Gutiérrez (Maipú) y otro a Luján: Chacabuco, Rivadavia, San Vicente, San Martín Sur, Trapiche, Estación Benegas, Carrodilla, Paso, Besares, Liniers, Pueyrredón y la flamante agregada Almirante Brown.

El convenio de asignación de Fondos del Resarcimiento al Metrotranvía