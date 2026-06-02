Metrotranvía a Luján de Cuyo: las casas que se derribarán vistas desde el puente

En estos meses, las obras del tendido del Metrotranvía que va a Luján de Cuyo tendrán a un grupo de casas como objetivo principal.

Las obras del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo no se detienen. Se acerca un momentos complejo: el derribo de las casas construidas sobre el tendido de las viejas vías, donde viven catorce familias que serán reubicadas. La zona de los hechos se ubica en el cruce de San Martín y Pueyrredón, donde está el emblemático Puente de Hierro, de Luján.

En Las Heras sucede algo semejante con un asentamiento precario bastante mayor. Ahora bien, la situación en Luján es distinta, pues se trata de casas de material. Las obras, según la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), ya superan el 70% de avance, pero ahora viene una de las etapas más costosas y complejas: la de reubicación de las familias cuyas casas serán derribadas.

La línea en Luján llegará hasta la facultad de Ciencias Agrarias, a metros de San Martín y Almirante Brown, por ahora. Está previsto luego que llegue hasta el Parque Ferri, en el casco urbano lujanino. Las estaciones previstas en esta etapa, desde Godoy Cruz hacia Luján son Estación Benegas, Carrodilla, Paso, Besares, Liniers, Pueyrredón y la flamante agregada Almirante Brown.

Casas puente hierro Luján Desde el puente hacia el norte, el Metrotranvía tiene el camino despejado. Foto Ulises Naranjo

El Metrotranvía, hasta el Puente de Hierro La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) estima que los operativos de mudanza se harán durante el segundo semestre de este año, por lo cual, los siguientes meses serán cruciales.